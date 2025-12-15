Зеленський пояснив, чим важливі найближчі дні для України

Президент України наголосив, що найближчі дні можуть стати вирішальними для наближення миру в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчі дні можуть суттєво вплинути на процес наближення миру в Україні, підкресливши важливість гарантій безпеки та обговорень щодо територій із США. Про це президент сказав 15 грудня в Берліні на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, трансляцію якого вів Офіс президента.

Зеленський подякував Німеччині за можливість активізувати роботу заради миру в Україні.

«Дійсно, важливі дні, які багато чого можуть вирішити. Я сподіваюся, що можуть допомогти наблизити мир. Хоча це дуже непросто, – сказав президент. – Ми відчуваємо, що партнери Україну чують, готові допомагати, готові шукати саме такі рішення, які можуть зробити мир достойним, а безпеку – гарантованою».

Зеленський додав, що гарантії безпеки для Києва «повинні працювати» і «бути зрозумілими передусім для народу України».

За словами президента, на переговорах є й «складні речі».

«Зокрема що стосується територій. […] Діалогу щодо територій було достатньо. Поки що в нас різні позиції, скажу відверто. Але я думаю, що колеги почули мою особисту позицію. [...] Але всі готові працювати продуктивно, щоб знайти рішення з повагою для України, які наблизять реальне завершення війни», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський оцінив переговори з представниками США як продуктивні та підкреслив важливість гідного миру для України. Про це він сказав під час закриття німецько-українського бізнес-форуму в Берліні в понеділок, 15 грудня.

Один із перших українських офісів з експорту озброєння буде відкритий у Німеччині. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час німецько-українського економічного форуму в Берліні 15 грудня.