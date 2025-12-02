Президент України та перша леді прибули до Ірландії

Очільник уряду Ірландії особисто зустрів подружжя Зеленських

У ніч на 2 грудня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Ірландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна.

Глава ірландського уряду особисто зустрів Володимира Зеленського та першу леді України Олену Зеленську в аеропорту Дубліна.

«Маємо честь вітати президента Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську в Ірландії. Наша підтримка народу України, який захищає свою свободу та демократію, залишається непохитною», – написав він.

Для Володимира Зеленського це перший офіційний візит до Ірландії. Раніше він анонсував, що українська делегація прилетить до Дубліна 2 грудня, щоб обговорити про результати перемовин зі США щодо мирного плану.

У рамках візиту Зеленський має зустрітися з президенткою Ірландії Кетрін Конноллі та прем'єр-міністром Майклом Мартіном. Очікується, що під час візиту він також проведе двосторонні переговори з міністром закордонних справ Хелен Макенті.

Крім того, планується, що Зеленський виступить на спільному засіданні парламенту Ірландії, де він раніше звертався до депутатів та сенаторів через відеозв'язок у квітні 2022 року.

Нагадаємо, учора президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Франції. Президент України провів переговори з французьким лідером Емманюелем Макроном. Ключова тема зустрічі – мирні перемовини та гарантії безпеки.

Держави-члени «коаліції охочих» закінчили роботу над гарантіями безпеки для України. Найближчим часом їх буде затверджено зі США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Франції Емманюеля Макрона.

За словами французького лідера, Росія не дала жодних сигналів чи доказів про готовність припинити агресію проти України. «Україна є єдиною країною, яка може обговорювати питання території, адже це її територія, визнана міжнародним правом і суверенна. Коли йдеться про гарантії безпеки, вони повинні бути за участі українців. Це їхня територія, і також, якщо за столом сидять представники Коаліції охочих. Оскільки вони також виступають в ролі гарантів, і оскільки йдеться про безпеку Європи», – зазначив він.

Також Макрон повідомив про важливі перемовини найближчим часом.