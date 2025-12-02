Головна Країна Політика
Президент України та перша леді прибули до Ірландії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент України та перша леді прибули до Ірландії
Володимир Зеленський здійснив перший офіційний візит до Ірландії
скриншот з відео Міхала Мартіна

Очільник уряду Ірландії особисто зустрів подружжя Зеленських

У ніч на 2 грудня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Ірландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна.

Глава ірландського уряду особисто зустрів Володимира Зеленського та першу леді України Олену Зеленську в аеропорту Дубліна.

«Маємо честь вітати президента Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську в Ірландії. Наша підтримка народу України, який захищає свою свободу та демократію, залишається непохитною», – написав він.

Для Володимира Зеленського це перший офіційний візит до Ірландії. Раніше він анонсував, що українська делегація прилетить до Дубліна 2 грудня, щоб обговорити про результати перемовин зі США щодо мирного плану.

У рамках візиту Зеленський має зустрітися з президенткою Ірландії Кетрін Конноллі та прем'єр-міністром Майклом Мартіном. Очікується, що під час візиту він також проведе двосторонні переговори з міністром закордонних справ Хелен Макенті.

Крім того, планується, що Зеленський виступить на спільному засіданні парламенту Ірландії, де він раніше звертався до депутатів та сенаторів через відеозв'язок у квітні 2022 року.

Нагадаємо, учора президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Франції. Президент України провів переговори з французьким лідером Емманюелем Макроном. Ключова тема зустрічі – мирні перемовини та гарантії безпеки.

Держави-члени «коаліції охочих» закінчили роботу над гарантіями безпеки для України. Найближчим часом їх буде затверджено зі США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Франції Емманюеля Макрона.

За словами французького лідера, Росія не дала жодних сигналів чи доказів про готовність припинити агресію проти України. «Україна є єдиною країною, яка може обговорювати питання території, адже це її територія, визнана міжнародним правом і суверенна. Коли йдеться про гарантії безпеки, вони повинні бути за участі українців. Це їхня територія, і також, якщо за столом сидять представники Коаліції охочих. Оскільки вони також виступають в ролі гарантів, і оскільки йдеться про безпеку Європи», – зазначив він.

Також Макрон повідомив про важливі перемовини найближчим часом.

Володимир Зеленський Ірландія

