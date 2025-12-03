Головна Країна Політика
Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Держбюджет-2026. Зеленський звернувся до парламентарів
Зеленський: Працюємо і з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Президент: Зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде

Президент України Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет на 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Вдячний усім парламентарям, які підтримали бюджет наступного року. Це важливий сигнал стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року. Пріоритети очевидні: гарантування нашої оборони, соціальних програм і можливостей відновлювати життя після російських ударів. Працюємо і з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України. Зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде. Слава Україні!», – наголосив президент.

Нагадаємо, Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. «За» проголосували 257 нардепів.

Напередодні Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Очільниця комітету Роксолана Підласа навела основні зміни в проєкті до другого читання. За її словами, підвищення зарплат освітян залишиться: з 1 січня вони отримають плюс 30 %, з 1 вересня – ще плюс 20 %, змін у підходах до оплати праці не відбудеться. Також пропонують додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року.

