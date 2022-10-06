Як зупинити Путіна: Зеленський склав список необхідних дій 

«Потрібна сила, аби нарешті поставити крапку у спроможності агресора до ескалації»

Президент України Володимир Зеленський 6 жовтня під час у провідному незалежному аналітичному центрі Австралії – Інституті Лоуі розповів, що світ наразі повинен показати силу перед загрозами, які демонструє країна-терористка РФ. Мовляв, кремлівський диктатор Володимир Путін уважно спостерігає за тим, яка реакція буде на його ядерний терор та анексію території України.

«Сила потрібна, аби нарешті поставити крапку в агресії – у спроможності агресора до ескалації. На міжнародних майданчиках – потрібне чітке й принципове засудження Росії за цю спробу анексії української території, щоб це сильно відрізнялося від того, що було у 2014 році. На рівні держав і союзів держав – потрібні нові й жорсткі санкції проти Росії, щоб і цим також ситуація суттєво відрізнялась від 2014 року. На рівні співпраці з Україною – потрібні чергові й показові пакети підтримки, передусім оборонної та фінансової, щоб агресор бачив: його злочинні дії лише ускладнюють ситуацію для нього ж», – сказав глава держави.

За словами президента України, зараз ми маємо історичну можливість створити прецедент, який зробить історію агресій, власне, історією і який навчить, що жоден злочин проти міжнародного права ніколи знову не зійде агресору з рук.

«Агресор має програти. Саме це дає мир поколінням. Не будь-які змови з агресором, не умиротворення агресора, а його програш. А отже, відновлення миру. А отже, Україна має виграти»», – сказав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні глава держави звернувся до австралійських урядовців, політологів, експертів та науковців, які спеціалізуються на питаннях геополітики та глобальної безпеки. Зокрема, він сказав: якщо кремлівський диктатор Володимир Путін вирішить застосувати ядерну зброю проти України, то він не зможе зберегти своє життя.

Тим часом сьогодні через спікерку Ради Федерації країни-терористки Валентину Матвієнко Кремль вчергове попросив про переговори.