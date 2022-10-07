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Зеленський вніс до парламенту подання про призначення нового голови НБУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський вніс до парламенту подання про призначення нового голови НБУ

Новим головою Нацбанку може стати Андрій Пишний

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Андрій Пишного новим головою Національного банку України. Про це повідомляється на сайті парламенту.

«Призначити Пишного Андрій Григоровича на посаду голови Національного банку України», – йдеться в постанові.

Андрій Пишний у 2000-2001 рр. виконувач обов'язків, начальник юридичного управління ВАТ Ощадбанк .

У 2001-2003 рр. – директор департаменту правового забезпечення ВАТ «Ощадбанк».

2003-2007 рр. – перший заступник голови правління ВАТ Ощадбанк. З грудня 2004 по травень 2005 року. – в.о. голови Ощадбанку.

З березня по травень 2007 року. – перший заступник голови правління ВАТ Укрексімбанк. З травня 2007 року – заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Звільнено з посади указом президента Віктора Ющенка 25 червня 2009 року. Голова виконавчого комітету громадської організації «Фронт змін» (лідер - Арсеній Яценюк).

З грудня 2012 року до 2014 року – народний депутат України VII скликання від партії Батьківщина (№19 у виборчому списку). Перший заступник голови комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради. Безпартійний.

З 2013 року обіймає посаду заступника голови партії ВО Батьківщина. З 19 березня 2014 року по жовтень 2020 року – голова правління АТ Ощадбанк. 2 жовтня 2020 року наглядова рада Ощадбанку прийняла рішення про припинення з 2 листопада повноважень чинного голови правління Андрія Пишного та призначила з 3 листопада на цю посаду Сергія Наумова.

Нагадаємо, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку.

Вчора Рада звільнила голову Нацбанку Шевченка.

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Теги: Володимир Зеленський Верховна Рада Андрій Пишний НБУ

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