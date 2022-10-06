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«Намагання Росії є нікчемними». Зеленський відреагував на заяву Путіна щодо ЗАЕС

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Намагання Росії є нікчемними». Зеленський відреагував на заяву Путіна щодо ЗАЕС
Зараз на станції близько пʼятисот окупантів
фото з відкритих джерел

Лише українські спеціалісти можуть гарантувати, що на Запорізькій станції не буде жодних радіаційних інцидентів

Президент України Володимир Зеленський виступив із заявою щодо ситуації на Запорізькій електростанції. Лише Україна може гарантувати безпеку на ЗАЕС.

«Будь-які рішення нинішнього керівника Росії щодо Запорізької електростанції та будь-які намагання Росії перевести станцію нібито у свою власність є нікчемними і, відверто кажучи, безглуздими.

Лише українські спеціалісти можуть гарантувати, що на Запорізькій станції не буде жодних радіаційних інцидентів. Міжнародна спільнота контактуватиме щодо ЗАЕС тільки з Україною, бо це українська власність. Була, є і буде.

Зараз на станції близько пʼятисот окупантів. А це не що інше, як пʼятсот ризиків катастрофи.

Світ це розуміє. І я дякую за підтримку всім, хто бореться за повернення повного українського контролю над станцією та за її повну демілітаризацію», – заявив президент Зеленський.

Раніше стало відомо, що президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії».

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Теги: росія війна путін Володимир Зеленський Запорізька АЕС

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