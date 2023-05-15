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Зеленський анонсував із Британії «важливі рішення»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський анонсував із Британії «важливі рішення»
Володимир Зеленський та Ріші Сунак в Лондоні, 15 травня
фото: PAP/EPA

Літаки станом на сьогодні є дуже важливою темою для України

Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні перебуває з робочим візитом у Великій Британії, анонсував «важливі рішення» найближчим часом. Про це пише The Guardian. 

«Я бачу, що найближчим часом ви почуєте кілька, я думаю, дуже важливих рішень, але ми повинні ще трохи над цим попрацювати», – сказав президент України після переговорів з Сунаком.

Зеленський наголосив, що літаки сьогодні – дуже важлива тема для України, адже «ми не можемо контролювати небо». 

Проте через деякий час речник прем'єр-міністр Британії відзначив, що Лондон не може відправити Києву винищувачі F-16, адже Британія не має їх. 

«Ми не плануємо цього робити. Українці прийняли рішення тренувати своїх пілотів на F-16, і ви знаєте, що Королівські військово-повітряні сили не використовують ці літаки», – сказав прессекретар Сунака.

Попри це, уряд Британії раніше анонсував, що країна почне навчання для українських військових на цих бойових літаках вже цього літа. 

Теги: Велика Британія Україна Ріші Сунак Володимир Зеленський війна

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