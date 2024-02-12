Європа потребує ще одне «страхування життя», окрім НАТО. Глава МЗС Франції зробив заяву

Стефан Сежурне: «Нам потрібне друге страхування життя, не замість НАТО, не проти нього, а на додаток до нього»

Європа потребує створення ще однієї структури, спрямованої на забезпечення безпеки країн у регіоні на додаток до Північноатлантичного альянсу. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне після зустрічі з главами МЗС Польщі та Німеччини, повідомляє Le Monde.

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«Нам потрібне друге страхування життя, не замість НАТО, не проти нього, а на додаток до нього», – наголосив Сежурне, коментуючи погрози колишнього президента США Дональда Трампа відмовитися від виконання принципу колективної безпеки.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підкреслив, що членство в Альянсі – «не просто контракт з охоронною компанією».

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Як повідомлялося, європейські політичні лідери, високопоставлені дипломати і зовнішньополітичні радники зібралося на приватну вечерю, на якій обговорювали останні скандальні заяви ймовірного майбутнього президента США Дональда Трампа щодо майбутнього НАТО.

Нагадаємо, колишній президент Дональд Трамп заявив, що під час свого очільництва у США він погрожував лідерам країн НАТО, що «заохочуватиме Росію робити все, що їй заманеться» з державами, які заборгували Альянсу гроші. Згодом Білий дім заперечив заяву експрезидента США Дональда Трампа про те, що він нібито сказав лідерам НАТО, коли був на посту очільника країни , що заохочуватиме Росію вторгатися на території країн-членів Альянсу, які не виконують своїх зобов’язань щодо оборони.