Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ

Текст документа на сайті президента поки що відсутній

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про історично населені українцями території Російської Федерації». Про це глава держави заявив під час привітання з Днем Соборності.

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«Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію», – сказав він.

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Як зазначив Зеленський, для цього він писав відповідний указ. «Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього», – додав президент.

Водночас текст документа на сайті президента поки що відсутній.

Раніше повідомлялося, що Зеленський повідомив, що сьогодні внесе до Верховної Ради законопроєкт, що дозволяє запровадити інститут множинного громадянства. За словами президента, ухвалення законопроєкту дозволить мати громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Звісно, крім громадян країни-агресора.