Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Купівля «броні» від мобілізації для бізнесу: нардеп озвучив розцінки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Купівля «броні» від мобілізації для бізнесу: нардеп озвучив розцінки
Бізнесменам можуть надати можливість купити броню від мобілізації
фото з відкритих джерел

Дмитро Наталуха назвав суми від 6 до 40 тисяч гривень

Підприємцям в Україні можуть надати можливість купити броню від мобілізації. Хоча це рішення ще не ухвалене, але відповідний варіант вже розглядається і навіть названо «розцінки». Як пише «Фокус», голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів, що ідея полягає в тому, щоб дозволити платити за броню суму від 6 до 50 тисяч гривень на місяць. При цьому до ФОПів можуть застосувати інший підхід.

«Деякі мої колеги кажуть, що якщо ставку зробити менше ніж 40 000 гривень за бронь, то не треба було й починати. Нібито мале наповнення бюджету. Представники великих підприємств із сотнями працівників кажуть так: поставте планку 6 тисяч гривень, ми не витягнемо», – каже він.

При цьому Наталуха зазначив, що оскільки в Україні роботодавці часто намагаються заощадити на податках, то влаштовують своїх працівників за схемою ФОП. Тому дрібних підприємців із розробки умов надання броні теж не викидають.

Водночас президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник зазначив, що насамперед це пов’язано з тим, що в Україні перебувають люди, які готові платити за відстрочку до 10 тисяч доларів, а інші взагалі платять нелегальним провідникам, щоб ті переправили їх через кордон.

«Час зрозуміти, що не всі громадяни наважаться воювати. Буде правильно, якщо людину забронюють і гроші підуть до бюджету, а не ділкам», – додав він.

Раніше підполковник ЗСУ розповів, що потрібно Україні для перемоги

Читайте також: Жінки в армії та призовний вік: депутат уточнив деталі «нової» мобілізації
Теги: гроші президент кордон Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«З повагою, мобілізаційний відділ». Українцям можуть надходити небезпечні листи
«З повагою, мобілізаційний відділ». Українцям можуть надходити небезпечні листи
Вчора, 23:44
Жінок мобілізувати у Збройні сили України не планують
Жінки в армії та призовний вік: депутат уточнив деталі «нової» мобілізації
Вчора, 15:56
Економіка України – це складний механізм з великою кількістю малорентабельних підприємств, але важливих виробників проміжної продукції
Мобілізація, бронювання. ЗМІ аналізують наслідки для економіки
Вчора, 15:20

Бізнес

Купівля «броні» від мобілізації для бізнесу: нардеп озвучив розцінки
Купівля «броні» від мобілізації для бізнесу: нардеп озвучив розцінки
Вісім обленерго, дві мережі готелів, «Дніпроспецсталь» та «Метроград». Чому це досі в руках Путіна?
Вісім обленерго, дві мережі готелів, «Дніпроспецсталь» та «Метроград». Чому це досі в руках Путіна?
Транспортування газу з РФ: Кабмін ухвалив рішення
Транспортування газу з РФ: Кабмін ухвалив рішення
Уряд обмежить перевірки бізнесу: розʼяснення очільниці Мінекономіки
Уряд обмежить перевірки бізнесу: розʼяснення очільниці Мінекономіки
Щоб отримати іноземні інвестиції для розвитку енергетики Україні треба вирішити фінансові проблеми енергоринку – експерт
Щоб отримати іноземні інвестиції для розвитку енергетики Україні треба вирішити фінансові проблеми енергоринку – експерт
Бізнесмен Мазепа прокоментував рішення суду про свій арешт
Бізнесмен Мазепа прокоментував рішення суду про свій арешт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
«Догавкаєтесь!». Балога жорстко попередив угорського політика, який претендує на Закарпаття
18K
На фронті загинув актор Володимир Федінчук
9193
Захід може стерти російського агресора. Але не поспішає це робити. Чому?
6272
Скільки ще триватиме війна в Україні: голова НБУ зробив прогноз
6114
Суд визнав винним росіянина, який каже, що не пам'ятає, як прилетів до США
5940
Нічна атака дронами та ракетами: Повітряні сили назвали кількість збитих цілей

Новини

Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Невеликий сніг у низці областей: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 04:45
День затвердження Державного прапора України. Які свята відзначаємо 28 січня
Сьогодні, 00:05
Мобілізація, бронювання. ЗМІ аналізують наслідки для економіки
Вчора, 15:20
До боржників за електроенергію буде індивідуальний підхід і вони зможуть реструктуризовати свої борги – ексміністр
Вчора, 15:06
Кількість боїв зросла на всіх напрямках – свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:24

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua