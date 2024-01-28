Купівля «броні» від мобілізації для бізнесу: нардеп озвучив розцінки

Дмитро Наталуха назвав суми від 6 до 40 тисяч гривень

Підприємцям в Україні можуть надати можливість купити броню від мобілізації. Хоча це рішення ще не ухвалене, але відповідний варіант вже розглядається і навіть названо «розцінки». Як пише «Фокус», голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів, що ідея полягає в тому, щоб дозволити платити за броню суму від 6 до 50 тисяч гривень на місяць. При цьому до ФОПів можуть застосувати інший підхід.

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«Деякі мої колеги кажуть, що якщо ставку зробити менше ніж 40 000 гривень за бронь, то не треба було й починати. Нібито мале наповнення бюджету. Представники великих підприємств із сотнями працівників кажуть так: поставте планку 6 тисяч гривень, ми не витягнемо», – каже він.

При цьому Наталуха зазначив, що оскільки в Україні роботодавці часто намагаються заощадити на податках, то влаштовують своїх працівників за схемою ФОП. Тому дрібних підприємців із розробки умов надання броні теж не викидають.

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Водночас президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник зазначив, що насамперед це пов’язано з тим, що в Україні перебувають люди, які готові платити за відстрочку до 10 тисяч доларів, а інші взагалі платять нелегальним провідникам, щоб ті переправили їх через кордон.

«Час зрозуміти, що не всі громадяни наважаться воювати. Буде правильно, якщо людину забронюють і гроші підуть до бюджету, а не ділкам», – додав він.

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