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Орбан повідомив, коли парламент розгляне вступ Швеції в НАТО

Діана Гасюк
glavcom.ua
Орбан повідомив, коли парламент розгляне вступ Швеції в НАТО
Орбан сказав, що суперечка Будапешта зі Стокгольмом «наближається до кінця»
фото з відкритих джерел

Парламент Угорщини повернеться до роботи з 26 лютого

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що парламент країни має намір ратифікувати вступ Швеції у НАТО «на початку весняної сесії». Про це повідомляє Index.

Орбан сказав, що суперечка Будапешта зі Стокгольмом «наближається до кінця».

«Ми зробили важливі кроки з прем’єром Швеції. Ми рухаємося до ратифікації вступу Швеції у НАТО на початку весняної сесії парламенту», – сказав Віктор Орбан.   

Парламент Угорщини повернеться до роботи з 26 лютого. 

Як повідомлялося, на вимогу опозиційних партій парламент Угорщини мав зібратися для розгляду ратифікації заявки Швеції про вступ до НАТО.

Раніше стало відомо, що члени Великих національних зборів Туреччини схвалили проект закону, який передбачає ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Голосування відбулося під час засідання парламентської генасамблеї. З 346 депутатів за ініціативу висловилися 287, 55 депутатів були проти, і чотири парламентарі вважали за краще утриматися. Для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції в Альянс свій підпис під рішенням парламенту має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган. Тепер Угорщина залишається останньою країною, яка не схвалила вступ Швеції в НАТО.

Протокол про прийняття Швеції до Альянсу на ратифікацію до парламенту направив 23 жовтня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Генсек НАТО Єнс Столтенберг припускав, що скандинавська країна остаточно стане членом блоку не пізніше кінця листопада, але питання досі не вирішене.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану.

Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

До слова, Швеція готова надати Україні сучасні винищувачі JAS 39 Gripen, але для цього країна має спершу отримати повноправне членство в НАТО. 

Теги: НАТО парламент Єнс Столтенберг Віктор Орбан Угорщина міністр Швеція Туреччина

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