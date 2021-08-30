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    Військово-Морські сили почали формувати екіпаж для нового корвету (відео)

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    Вже готові кілька секцій військового судна - Військово-Морські сили почали формувати екіпаж для нового корвету (відео)
    Вже готові кілька секцій військового судна
    Фото: mil.in.ua

    Корабель для Військово-морських сил України будують турецькі компанії

    У ВМС ЗС України почали формувати екіпаж для першого корвету типу Ada, що зараз будується у Туреччині. Про це повідомляє Мілітарний.

    Спочатку майбутню команду чекає курс теоретичної підготовки, а згодом навчання за фаховими спеціальностями.

    На корабель набирають як чинних військовослужбовців національного флоту, так і всіх охочих, хто бажає пов’язати своє життя з кар’єрою військових моряків.

    Контракт на будівництво корвету типу Ada Міністерство оборони України уклало з турецькими компаніями у грудні 2020 року.

    Будівельні роботи були розпочаті у січні 2021 року. Наразі завершено формування декількох секцій.

    Урочистості за участі перших осіб України та Турції з нагоди закладки першого корпусу корвету для Військово-морських сил Збройних сил України заплановані на вересень 2021 року.

    Нагадаємо, на Дніпрі в Києві з'явились військові кораблі.

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    Теги: Туреччина Україна ВМС флот
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    Військово-Морські сили почали формувати екіпаж для нового корвету (відео)