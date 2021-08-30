Військово-Морські сили почали формувати екіпаж для нового корвету (відео)
Корабель для Військово-морських сил України будують турецькі компанії
У ВМС ЗС України почали формувати екіпаж для першого корвету типу Ada, що зараз будується у Туреччині. Про це повідомляє Мілітарний.
Спочатку майбутню команду чекає курс теоретичної підготовки, а згодом навчання за фаховими спеціальностями.
На корабель набирають як чинних військовослужбовців національного флоту, так і всіх охочих, хто бажає пов’язати своє життя з кар’єрою військових моряків.
Контракт на будівництво корвету типу Ada Міністерство оборони України уклало з турецькими компаніями у грудні 2020 року.
Будівельні роботи були розпочаті у січні 2021 року. Наразі завершено формування декількох секцій.
Урочистості за участі перших осіб України та Турції з нагоди закладки першого корпусу корвету для Військово-морських сил Збройних сил України заплановані на вересень 2021 року.
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