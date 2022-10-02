Новий український корвет «Гетьман Іван Мазепа» спущено на воду в Туреччині (фото)

Планується, що корвет зарахують до складу ВМФ України у 2024 році

Корвет буде адаптований до всіх існуючих типів протикорабельних ракет

У Туреччині сьогодні, 2 жовтня, відбувся спуск на воду нового українського протичовнового корвету типу Ada «Гетьман Іван Мазепа». Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

«Сьогодні в Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні і водночас матиме турецьке серце. Протичовновий корвет типу Ada «Гетьман Іван Мазепа» буде першим кораблем такого класу для Військово-Морських сил України», – зазначила Зеленська.

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Що відомо про корвет Ada

Корвет «Гетьман Іван Мазепа» класу Ada буде адаптований до всіх існуючих типів протикорабельних ракет. Планується, що його ухвалять до складу ВМФ України у 2024 році.

Роботи зі створення нового українського корвета розпочалися у січні 2021 року, була нарізана сталь та формувалися секції. Тоді ж президент Володимир Зеленський обрав для нього ім’я.

У вересні 2021 року відбулася закладка корабля типу Ada для ВМС України в Туреччині. На той час було вже сформовано 13 секцій та кіль корабля.

Раніше у ВМС ЗС України почали формувати екіпаж для першого корвету типу Ada, що зараз будується у Туреччині.