Зеленський у Раді. Стало відомо, чому План стійкості не транслювали онлайн

Зеленський виступив у Раді у 1000-й день війни

Сьогодні, 19 листопада, Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості. Однак виступ президента України не транслювали онлайн через питання безпеки.

Народний депутат Володимир Ар’єв зауважив, що під час представлення плану у Раді вимкнули Інтернет, тому була відсутня трансляція. «На час презентації плану стійкості Зеленського у Верховній Раді незламно вимкнули Інтернет», – йдеться у заяві нардепа.

Також народний депутат Олексій Гончаренко зазначив: «Трансляції не було, бо будь-який зв'язок в Раді був заблокований...».

Проте згодом з'явилося повне відео виступу Володимира Зеленського у Раді.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості. Він складається з 10 пунктів.

Також президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді заявив, що наразі влада не збирається знижувати мобілізаційний вік.