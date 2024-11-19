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Зеленський у Раді. Стало відомо, чому План стійкості не транслювали онлайн

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський у Раді. Стало відомо, чому План стійкості не транслювали онлайн
19 листопада Зеленський представив План стійкості
фото: скріншот з відео

Зеленський виступив у Раді у 1000-й день війни

Сьогодні, 19 листопада, Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості. Однак виступ президента України не транслювали онлайн через питання безпеки. 

Народний депутат Володимир Ар’єв зауважив, що під час представлення плану у Раді вимкнули Інтернет, тому була відсутня трансляція. «На час презентації плану стійкості Зеленського у Верховній Раді незламно вимкнули Інтернет», – йдеться у заяві нардепа.

Також народний депутат Олексій Гончаренко зазначив: «Трансляції не було, бо будь-який зв'язок в Раді був заблокований...». 

Проте згодом з'явилося повне відео виступу Володимира Зеленського у Раді.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості. Він складається з 10 пунктів.

Також президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді заявив, що наразі влада не збирається знижувати мобілізаційний вік.

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Теги: Верховна Рада Олексій Гончаренко політика Володимир Зеленський Україна Володимир Ар'єв

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