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Зеленський та прем’єрка Данії відвідали поранених захисників (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський та прем’єрка Данії відвідали поранених захисників (фото)
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент відзначив захисників орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відвідали клінічний госпіталь, де лікуються поранені українські військові. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський і Фредеріксен поспілкувалися з воїнами, які зазнали поранень у боях на Курщині, на Куп’янському та Лиманському напрямках.

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Президент відзначив захисників орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, а також вручив військовим медикам орден княгині Ольги ІІІ ступеня та медалі «За військову службу Україні»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент відзначив захисників орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів. Володимир Зеленський також вручив військовим медикам орден княгині Ольги ІІІ ступеня та медалі «За військову службу Україні».

Крім того, політики оглянули обладнання, яке медики використовують для проведення операцій, а також ознайомилися з проєктом будівництва нового приймального відділення, розрахованого на 40 пацієнтів одночасно. У ньому будуть розташовані діагностичний центр, оглядова кімната, маніпуляційний кабінет і відділення інтенсивної терапії. Воно також буде інтегроване в перехід між хірургічним і травматологічним корпусами, що забезпечить швидкий і безбарʼєрний доступ до трьох будівель у комплексі.

Як відомо, до України прибула прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, у Києві, захисники і захисниці, а також їхні родини та родини загиблих можуть отримати з бюджету столиці компенсацію витрат на придбання лікарських засобів і медичних виробів.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вніс правки у дві постанови, які регламентують виплати військовослужбовцям. Зокрема було додано категорію громадян, які виконують бойові завдання на території держави-агресора.

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Теги: державні нагороди Данія Володимир Зеленський президент військові

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