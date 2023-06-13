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Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України підполковнику СБУ Василю Богачу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України підполковнику СБУ Василю Богачу
Коли почалося повномасштбане вторгнення Богач залишився в Маріуполі
фото з відкритих джерел

Підполковник СБУ загинув 8 травня 2022 року під час оборони Маріуполя на Донеччині

Президент Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» підполковнику Служби безпеки Василю Богачу. Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні. Указ опубліковано на сайті Офісу президента.

«Звання Героя України присвоєно підполковнику СБУ Василю Богачу, посмертно. За надзвичайну особисту хоробрість, за неодноразове затримання та знищення ворожих диверсантів. За захист Маріуполя й саме за такий героїзм, саме таку самопожертву, які не залишають жодних інших варіантів для України й українців, окрім перемоги», – наголосив Зеленський.

42-річний підполковник СБУ Василь Богач із позивним Домаха, загинув 8 травня 2022 року під час оборони Маріуполя на Донеччині. 4 квітня він отримав важке поранення. Відтоді перебував у шпиталі на «Азовсталі». Загинув, коли окупанти завдали авіаудару по заводу.

Василь народився у місті Волноваха Донецької області. Закінчив Донецький національний університет. Під час російсько-української війни служив у Службі безпеки України. З 2014 року боронив рідну Донеччину від окупантів. Жив із родиною у Маріуполі. У 2015-му він зазнав політичних репресій та три тижні провів у Бахмутському СІЗО за сфабрикованою справою. Коли вийшов, повернувся до службових обов’язків. Згодом написав три книги під псевдонімом Іван Богдан: «Маріуполь 2014», «Патріотв'язні», «По той бік окопів». 

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Василь разом із кількома колегами залишився в Маріуполі. Коли місто вже було оточене, він приєднався до військовослужбовців полку «Азов».

Нагадаємо, в ході бойових дій на сході України загинув боєць-доброволець із Фінляндії.

Чоловік, якому ще не виповнилося 30 років, став першим фіном, який загинув на війні в Україні.

Воїн був добровольцем, а також займався наданням медичної допомоги. Фінський боєць перебував у складі військово-медичної бригади в Бахмуті під час найзапекліших боїв за місто взимку і навесні.

До слова, триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один - знищено нашими захисниками.

Теги: СБУ Герой України звання героя Володимир Зеленський

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