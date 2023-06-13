Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України підполковнику СБУ Василю Богачу

Підполковник СБУ загинув 8 травня 2022 року під час оборони Маріуполя на Донеччині

Президент Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» підполковнику Служби безпеки Василю Богачу. Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні. Указ опубліковано на сайті Офісу президента.

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«Звання Героя України присвоєно підполковнику СБУ Василю Богачу, посмертно. За надзвичайну особисту хоробрість, за неодноразове затримання та знищення ворожих диверсантів. За захист Маріуполя й саме за такий героїзм, саме таку самопожертву, які не залишають жодних інших варіантів для України й українців, окрім перемоги», – наголосив Зеленський.

42-річний підполковник СБУ Василь Богач із позивним Домаха, загинув 8 травня 2022 року під час оборони Маріуполя на Донеччині. 4 квітня він отримав важке поранення. Відтоді перебував у шпиталі на «Азовсталі». Загинув, коли окупанти завдали авіаудару по заводу.

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Василь народився у місті Волноваха Донецької області. Закінчив Донецький національний університет. Під час російсько-української війни служив у Службі безпеки України. З 2014 року боронив рідну Донеччину від окупантів. Жив із родиною у Маріуполі. У 2015-му він зазнав політичних репресій та три тижні провів у Бахмутському СІЗО за сфабрикованою справою. Коли вийшов, повернувся до службових обов’язків. Згодом написав три книги під псевдонімом Іван Богдан: «Маріуполь 2014», «Патріотв'язні», «По той бік окопів».

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Василь разом із кількома колегами залишився в Маріуполі. Коли місто вже було оточене, він приєднався до військовослужбовців полку «Азов».

Нагадаємо, в ході бойових дій на сході України загинув боєць-доброволець із Фінляндії.

Чоловік, якому ще не виповнилося 30 років, став першим фіном, який загинув на війні в Україні.

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Воїн був добровольцем, а також займався наданням медичної допомоги. Фінський боєць перебував у складі військово-медичної бригади в Бахмуті під час найзапекліших боїв за місто взимку і навесні.

До слова, триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один - знищено нашими захисниками.