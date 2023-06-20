Повітряні сили повідомили, скільки «Кинджалів» було знищено протягом травня-червня

ЗСУ ліквідували понад двадцять балістичних ракет ворога

За останні два місяці українські захисники знищили 13 російських гіперзвукових ракет Х-47 «Кинджал». Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

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«13 ракет Х-47 «Кинджал» знищено протягом травня-червня, а ще – понад двадцять балістичних ракет та іншого російсько-іранського мотлоху!» – наголосив Олещук.

Також Олещук вручив нагороди воїнам зенітних ракетних військ Повітряних Сил, які захищають Київщину (і не тільки) від російських атак.

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«Так, це ті хлопці, що достроково завершили навчання за кордоном, якнайшвидше забезпечили бойову роботу ЗРК «Patriot» і зруйнували міф про «непереможний» російський «Кинджал», – додав він.

Нагадаємо, триває 482-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.