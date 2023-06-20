Повітряні сили повідомили, скільки «Кинджалів» було знищено протягом травня-червня
ЗСУ ліквідували понад двадцять балістичних ракет ворога
За останні два місяці українські захисники знищили 13 російських гіперзвукових ракет Х-47 «Кинджал». Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.
«13 ракет Х-47 «Кинджал» знищено протягом травня-червня, а ще – понад двадцять балістичних ракет та іншого російсько-іранського мотлоху!» – наголосив Олещук.
Також Олещук вручив нагороди воїнам зенітних ракетних військ Повітряних Сил, які захищають Київщину (і не тільки) від російських атак.
«Так, це ті хлопці, що достроково завершили навчання за кордоном, якнайшвидше забезпечили бойову роботу ЗРК «Patriot» і зруйнували міф про «непереможний» російський «Кинджал», – додав він.
Нагадаємо, триває 482-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.
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