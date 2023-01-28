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Зеленський привітав Павела з обранням президентом Чехії

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Зеленський привітав Павела з обранням президентом Чехії
фото Офісу президента

Глава держави сподівається на тісну особисту співпрацю з новообраним чеським президентом

Президент України Володимир Зеленський привітав Петра Павела із перемогою на президентських виборах у Чехії. Про це глава держави написав у Twitter. 

«Мої щирі вітання генералу Павелу з нагоди переконливої перемоги на виборах президента Чехії. Я ціную вашу підтримку України та нашої боротьби з російською агресією», – написав Зеленський.

Він висловив сподівання на тісну особисту співпрацю на благо народів України та Чеської Республіки та в інтересах об’єднаної Європи.

Петр Павел – кадровий військовий, перший в історії Чехії та країн колишнього радянського блоку голова Військового комітету НАТО (у 2015–2018 роках). Займає жорстку позицію до російського повномасштабного вторгнення в Україну, виступає за західну орієнтацію Чехії, при цьому апелює і до патріотичних почуттів. Його підтримують переважно прихильники правих, консервативних та ліберальних поглядів.

Як відомо, на президентських виборах у Чехії переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. За нього проголосували понад 58% виборців, за його опонента – колишнього прем'єра Андрея Бабіша – майже 42% виборців.

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Теги: Чехія вибори росія війна

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