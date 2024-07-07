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Зеленський привітав Військово-морські сили із професійним святом (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський привітав Військово-морські сили із професійним святом (відео)
Зеленський зазначив. що сьогодні День героїчних воїнів
фото: скріншот з відео

«День героїчних воїнів, які довели, що українське море не терпітиме російського флоту й що ворогу не по зубах наша, українська морська піхота», – Зеленський

Сьогодні, 7 липня, День Військово-морських сил. З нагоди свята Зеленський оприлюднив відео та привітав військових з їх професійним святом.

«День Військово-Морських сил України. День героїчних воїнів, які довели, що українське море не терпітиме російського флоту й що ворогу не по зубах наша, українська морська піхота», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що сьогодні на водосховищах річки Дніпро Військово-морські сили ЗСУ провели тактичне навчання сил і засобів річкової флотилії. ЗСУ зауважують, що учасники навчань відпрацювали ведення бойових дій річковими силами, зокрема й у складі катерних груп та угруповання катерів, взаємодію з підрозділами, які діють на узбережжі річок, доставляння особового складу до визначених ділянок берега та дії з протимінного спостереження.

Теги: ЗСУ Володимир Зеленський Україна ВМС свято

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