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На Дніпрі відбулось навчання сил і засобів річкової флотилії ВМС (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Дніпрі відбулось навчання сил і засобів річкової флотилії ВМС (відео)
Військові моряки перевірили характеристики та спроможності отриманих закордонних катерів для виконання завдань в умовах сучасної війни з Росією
фото: скріншот з відео

Учасники навчань відпрацювали ведення бойових дій річковими силами, зокрема й у складі катерних груп

На водосховищах річки Дніпро Військово-морські сили ЗСУ провели тактичне навчання сил і засобів річкової флотилії. Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

«Захід проводився із залученням катерів, що надійшли за програмою міжнародної технічної допомоги та у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

ЗСУ зауважують, що учасники навчань відпрацювали ведення бойових дій річковими силами, зокрема й у складі катерних груп та угруповання катерів, взаємодію з підрозділами, які діють на узбережжі річок, доставляння особового складу до визначених ділянок берега та дії з протимінного спостереження. Під час відпрацювання елементів контролю судноплавства по річці військові моряки провели тренування з виявлення та знешкодження ворожої диверсійно-розвідувальної групи.

«Також у взаємодії з пошуково-рятувальним вертольотом екіпажі катерів вдосконалили навички з рятування особового складу, який терпить лихо. За підсумками навчання, окрім підвищення навичок особового складу та відпрацювання спільних дій з іншими підрозділами, військові моряки перевірили характеристики та спроможності отриманих закордонних катерів для виконання завдань в умовах сучасної війни з Росією»», – зазначають ВМС.

Нагадаємо, що раніше речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, що поромна переправа залишається основним елементом військової логістики армії Росії в окупованому Криму.

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Теги: війна Україна ЗСУ ВМС навчання військові навчання річка річка Дніпро

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