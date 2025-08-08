Головна Країна Політика
Зеленський привітав воїнів військ звʼязку із професійним святом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський привітав воїнів військ звʼязку із професійним святом
8 серпня Україна відзначає День військ зв'язку
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Успіх важливих операцій, злагодженість дій наших захисників і захисниць – усе це теж результати фахової роботи воїнів-зв'язківців

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів військ зв'язку Збройних Сил України зі святом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«День військ зв'язку Збройних Сил України. День вдячності тим, завдяки кому в найскладніші моменти зберігається головне – надійний зв'язок. Між підрозділами. Між командуванням і фронтом. Між рішенням і дією. Успіх важливих операцій, злагодженість дій наших захисників і захисниць – усе це теж результати фахової роботи воїнів-зв'язківців», – підкреслив президент.

Зеленський привітав воїнів військ звʼязку із професійним святом фото 1

Зеленський додав: «Дякуємо за професіоналізм. За те, що тримаєте стабільну комунікацію. Вдячність за вашу критично важливу роботу. З вашим днем!».

Нагадаємо, 8 серпня Україна відзначає День військ зв'язку – професійне свято тих, хто забезпечує надійний зв'язок та комунікацію у Збройних Силах України. Ця дата має глибоке історичне коріння та символізує важливу роль зв'язківців у забезпеченні обороноздатності країни.

Історія українських військ зв'язку розпочалася ще у 1917 році зі створення управління зв'язку у Генеральному штабі Збройних Сил України. За часів Павла Скоропадського вже існував радіотелеграфний підрозділ. Після здобуття Україною незалежності, у 1992 році, було створено Головне управління зв'язку ЗСУ, що поклало початок формуванню сучасної системи військового зв'язку.

