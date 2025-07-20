Полонений китаєць розповів, чому пішов воювати проти України

«Росіяни поводяться з нами, як з собаками», – розповідає Ван Пусянь

Ван Пусянь хотів заробити, але обіцяних грошей не отримав

Китаєць Ван Пусянь, якого взяли у полон бійці 34-го окремого мотопіхотного батальйону «Вовкодави», розповів, чому вирішив воювати проти України. Як інформує «Главком», відповідне відео батальйон розмістив на своєму YouTube-каналі.

Так, 31-річний китаєць розповів, що йому потрібні були гроші – хотів відкрити власний ресторан. А росіяни обіцяли платити по 500 тисяч юанів на рік. Однак виплат найманець так і не побачив. Бажаної професії на фронті також не отримав. Бо ж йому обіцяли, що рятуватиме поранених, а натомість відправили на штурм.

«Росіяни поводяться з нами, як з собаками. Я був у Вовчанську, і всю дорогу, поки йшов сюди, скрізь були трупи. Там загинуло дуже багато людей, і росіяни своїм не допомагають. Якщо когось поранило, його добивали, щоб полегшити собі ношу», – розповідає Ван Пусянь.

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Китаєць також розповів, що дома на нього чекає вагітна дружина та двоє дітей.

Раніше українські військовослужбовці на фронті захопили у полон ще одного громадянина Китаю, який воював на боці Росії. Трапилося це під Торецьком на Донеччині. 24-річний Ван Ву із позивним Сабля воював у складі 102-го мотострілецького полку 150 дивізії ЗС РФ.

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.

Наразі Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР.

До слова, Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині.

Обидва іноземці не мають бойових поранень, але отримують медичну допомогу згідно з положеннями Женевської конвенції. Для проведення слідчих дій їх доправили до Києва, де полонені утримуються в умовах, які відповідають міжнародному праву. Допити проводяться за участю перекладачів.