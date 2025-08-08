8 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

День військ зв'язку, Міжнародний день кота та пам’ять святого чудотворця Мирона: що святкують 8 серпня

8 серпня у світі та в Україні відзначається низка значущих подій, які охоплюють професійну діяльність, релігійні традиції та пам’ятні історичні дати.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 8 серпня 2025 року.

Зміст

Міжнародні свята

День військ зв’язку України

Сьогодні, 8 серпня, Україна відзначає День військ зв'язку – професійне свято тих, хто забезпечує надійний зв'язок та комунікацію у Збройних Силах України. Ця дата має глибоке історичне коріння та символізує важливу роль зв'язківців у забезпеченні обороноздатності країни.

Історія українських військ зв'язку розпочалася ще у 1917 році зі створення управління зв'язку у Генеральному штабі Збройних Сил України. За часів Павла Скоропадського вже існував радіотелеграфний підрозділ. Після здобуття Україною незалежності, у 1992 році, було створено Головне управління зв'язку ЗСУ, що поклало початок формуванню сучасної системи військового зв'язку.

Дата 8 серпня обрана не випадково. Саме цього дня у 1920 році розпочалася підготовка перших українських зв'язківців у Києві. З того часу війська зв'язку пройшли довгий шлях розвитку, створивши єдину систему, що забезпечує ефективне управління військами у будь-яких умовах.

У сучасних умовах військові зв'язківці відіграють ключову роль у забезпеченні успішного виконання бойових завдань. Вони забезпечують безперебійний зв'язок між підрозділами, оперативне управління військами та координацію дій. Крім того, українські ІТ-фахівці у складі військ зв'язку ведуть активну кібернетичну боротьбу, захищаючи інформаційний простір України та протидіючи ворожій пропаганді.

Міжнародний день кішок

Світ відзначає Всесвітній день кішок – свято, присвячене цим граціозним та загадковим істотам, які займають особливе місце в серцях мільйонів людей.

Всесвітній день кішок був започаткований Міжнародним фондом захисту тварин (IFAW) у 2002 році з метою привернути увагу до проблем безпритульних тварин та популяризувати відповідальне ставлення до домашніх улюбленців.

Кішки – одні з найпопулярніших домашніх тварин у світі. Вони здатні видавати близько 100 різних звуків, тоді як собаки – лише близько 10. Кішки мають 32 м'язи у кожному вусі, що дозволяє їм повертати вуха на 180 градусів. Середня тривалість життя домашньої кішки становить 15 років. Найстаріший кіт у світі дожив до 38 років

Міжнародний день альпінізму

Сьогодні відзначають Міжнародний день альпінізму – свято, присвячене мужності, силі духу та незламному прагненню до підкорення гірських вершин. Дата 8 серпня обрана не випадково. Саме цього дня у 1786 році швейцарські альпіністи Мішель-Габріель Паккард та Жак Бальма вперше підкорили найвищу вершину Альп – Монблан. Ця подія стала знаковою в історії альпінізму та поклала початок розвитку цього виду спорту.

Альпінізм – це не просто спорт, це стиль життя, філософія, що вимагає від людини неабиякої фізичної підготовки, витривалості, мужності та вміння працювати в команді. Підкорення гірських вершин – це виклик собі та природі, можливість пізнати свої межі та перевершити їх.

Україна має багаті традиції альпінізму. Наші спортсмени неодноразово підкорювали найвищі вершини світу, демонструючи силу духу та незламність українського народу.

Міжнародний день офтальмології

Сьогодні світ відзначає Міжнародний день офтальмології, присвячений важливій галузі медицини, що займається здоров'ям очей. Ця дата обрана на честь дня народження видатного хірурга-офтальмолога Святослава Федорова, чий внесок у розвиток офтальмології неоціненний.

Сучасна офтальмологія стрімко розвивається, пропонуючи нові методи діагностики та лікування захворювань очей. Збереження зору є одним з ключових аспектів якості життя, і доступність висококваліфікованої офтальмологічної допомоги відіграє в цьому вирішальну роль.

Однією з найпоширеніших причин втрати зору є глаукома – захворювання, що часто протікає безсимптомно на початкових стадіях. Щорічне обстеження у офтальмолога з вимірюванням внутрішньоочного тиску є важливим заходом профілактики цього захворювання.

Релігійні свята та традиції

Сьогодні, 8 серпня, православна церква відзначає день пам'яті святого чудотворця Мирона, єпископа Критського, та преподобного Григорія, іконописця Печерського.

Святий Мирон був відомий своєю добротою та милосердям, за що був обраний єпископом Криту. Він прославився численними чудесами, зокрема зупиненням повені та зціленням хворих. У народі цей день називають Мирон Вітрогон через часті вітри, які за повір'ями, символізують божественне дихання.

Преподобний Григорій був талановитим іконописцем Києво-Печерської лаври. Його ікони вважалися чудотворними та приносили зцілення вірянам.

Цього дня віряни відвідують храми, моляться святим Мирону та Григорію, просячи їхнього заступництва та допомоги. Також існує народна традиція спостерігати за погодою, вірячи, що вітер цього дня може передвіщати погоду на найближчий час.

Народні прикмети та традиції

У народі 8 серпня називали «Мирон Вітрогон». Ця назва пов'язана з тим, що в цей день часто починали дути сильні вітри. Існували такі прикмети:

Якщо 8 серпня іде дощ, то це може віщувати затяжне «бабине літо».

Яка погода буде на Мирона, такою буде і погода в січні.

Сильні вітри в цей день обіцяли сніжну та холодну зиму.

Збирали гриби та ягоди.

За повір'ями, не можна було займатися важкою фізичною працею.

Історичні події

1786 – Мішель Паккар здійснив перше сходження на Монблан, найвищу вершину Європи.

1815 – Наполеон Бонапарт вирушив у вигнання на острів Святої Єлени.

1899 – Запатентовано холодильник, винахід, що змінив спосіб зберігання продуктів.

1949 – Відбулася перша сесія Ради Європи, важливої організації для співпраці європейських держав.

1966 – У Китаї розпочалася «культурна революція», яка мала значний вплив на країну.

1967 – Засновано Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), важливу регіональну організацію.

1974 – Президент США Річард Ніксон пішов у відставку через Уотергейтський скандал.

1998 – 14-річний Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук у світі.

2000 – Вчені оголосили про початок дослідів з клонування людини.

2008 – Розпочалася російсько-грузинська війна.

2017 – Офіційно названий один з найбільших динозаврів - Patagotitan mayorum.

Іменини (День ангела)

Іменини 8 серпня відзначають: Антон, Герман, Григорій, Йосип, Леонід, Мирон, Микола, Омелян, Павло, Параскева.