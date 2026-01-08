Скільки потрібно часу для організації президентських виборів? ЦВК дала пояснення

Виборча комісія вважає, що виборчий процес має розпочатися не пізніше ніж через шість місяців після закінчення воєнного стану

ЦВК пропонує першочергово провести в Україні вибори президента

Початок виборчого процесу з виборів президента України має розпочатися не пізніше ніж через шість місяців після припинення чи скасування режиму воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

Зазначається, що такий строк обумовлений насамперед потребою проведення низки підготовчих заходів до початку виборчого процесу. Зокрема, оцінки готовності відповідних територій до організації і проведення голосування, прийняття рішення про можливість чи неможливість проведення голосування на відповідних територіях, відкриття додаткових виборчих дільниць, актуалізації відомостей бази даних Державного реєстру виборців, здійснення розрахунків необхідного обсягу видатків бюджету для забезпечення проведення виборів та особливостей проведення вказаних виборів тощо.

«Така позиція також узгоджується з висновками та рекомендаціями, напрацьованими в межах діалогів Жана Моне – дискусійного міжпарламентського майданчика для українських політиків, – щодо доцільності проведення виборів не раніше ніж через шість місяців після завершення війни», – йдеться в заяві.

Крім того, у законопроєкті про вибори пропонується визначити, що постанова про призначення післявоєнних виборів президента приймається Верховною Радою протягом одного місяця з дня припинення чи скасування воєнного стану, а виборчий процес таких виборів розпочинається не раніше ніж через шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

«При цьому варто зазначити, що, не намагаючись вирішити питання визначення виду виборів, які будуть проведені після припинення чи скасування правового режиму воєнного стану, у законопроєкті пропонується передбачити, що підготовка і порядок проведення виборів Президента України та виборів народних депутатів України після припинення чи скасування воєнного стану в Україні здійснюються у порядку та строки, визначені кодексом для відповідних чергових виборів», – зазначає виборча комісія.

ЦВК наголосила, що питання черговості призначення післявоєнних виборів станом на зараз перебуває за межами законодавчого регулювання та є виключною компетенцією парламенту. Вона пропонує розглянути можливість першочергового проведення виборів президента України, після завершення яких розпочати виборчий процес із виборів народних депутатів України.

«Такий підхід ґрунтується на складності організації підготовки та проведення післявоєнних виборів, зважаючи на всі їх виклики, та дасть змогу підготувати виборчу інфраструктуру для парламентських виборів, які є більшим організаційним викликом для держави», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія пропонує запровадити обов’язкову вимогу для кандидатів на пост президента та в народні депутати. Вони мають подати заяву, у якій буде вказано, чи має кандидат зв’язки з РФ або іншою державою, що може загрожувати територіальній цілісності та суверенітету України.

Також Центральна виборча комісія пропонує дозволити військовослужбовцям голосувати за місцем перебування.

До слова, Центральна виборча комісія прийняла постанову про окремі питання створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Всеукраїнський референдум» як компонента єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори».