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Зеленський призначив екскерівника Луганщини Сергія Гайдая на нову посаду

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський призначив екскерівника Луганщини Сергія Гайдая на нову посаду
Сергій Гайдай знову очолив Мукачівську РДА
фото: Луганська ОВА

Гайдай знову став головою Мукачівської районної державної адміністрації

Колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай призначений на посаду голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Про це йдеться на сайті президента Володимира Зеленського.

Учора, 15 березня, глава держави підписав відповідне розпорядження щодо Гайдая.

«Призначити Гайдая Сергія Володимировича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 13 лютого Кабінет міністрів України погодив призначення Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації. Тоді ж було звільнено тодішнього очільника РДА Едгара Токаря. 

Зазначимо, що Гайдай вже був на посаді голови Мукачівської РДА, де пропрацював із 8 вересня 2015 року до 8 листопада 2018 року.

Як відомо, рік тому 15 березня Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Гайдая з посади очільника Луганської обласної військової адміністрації. 

Також повідомлялося, що ексглава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай та міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин відмовились від посади голови КМДА та КМВА.

Теги: Закарпаття Володимир Зеленський Сергій Гайдай

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