Зеленський зустрівся із Ердоганом у Стамбулі (перші фото)

Президент України Володимир Зеленський завітав на зустріч із своїм колегою Реджепом Таїпом Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський прибув сьогодні із офіційним візитом до Туреччини. У ці хвилини розпочалась зустріч двох лідерів у Стамбулі. Президент Реджеп Таїп Ердоган приймає президента України Володимира Зеленського у своєму робочому офісі у палаці Долмбахче. Про це пише турецьке видання Sabah.

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Як зазначають турецькі журналісти, президент України Володимир Зеленський увійшов до офісу раніше президента Ердогана.

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Зустріч президента Ердогана і Зеленського почалася близько 19.30 за турецьким часом (18.30 за Києвом).

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Під час нової зустрічі обговорюватиметься хід війни, яка триває між Україною та Росією, а також можливість продовження угоди про зерновий коридор.

Зазначалося, що президент Ердоган також планує обговорити посилення двосторонньої співпраці між Туреччиною та Україною. Після зустрічі за закритими дверима президенти планують дати спільну прескконференцію.

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Як повідомив Зеленський у мережі X, він вдячний Туреччині за її надійну підтримку. «Обидві наші держави, увесь регіон і глобальна продовольча безпека потребують безумовної безпеки судноплавства в Чорному морі. Ми можемо досягти цього, працюючи разом», – зазначив Зеленський. «Також потребуємо допомоги Туреччини у звільненні наших військовополонених і всіх людей, включно з кримськими татарами, які перебувають у російському полоні», – наголосив Зеленський.

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Як пише турецьке видання, Володимир Зеленський опівдні прибув до Туреччини в рамках офіційного візиту. Він відвідав верф у Стамбулі, де йому показали будівництво корвета класу Ada для Військово-морських сил ЗСУ.

Зеленський повідомив, що присвоїв другому корвету класу Ada ім’я «Гетьман Іван Виговський».

Контракт на будівництво двох корветів для України з Туреччиною уклали ще у 2021 році. Перший корвет «Гетьман Іван Мазепа» спустили на воду в жовтні 2022 року, роботу над корветом «Гетьман Іван Виговський» розпочали в серпні 2023 року.

Раніше йшлось про те, що Ердоган готовий відновити процес переговорів між Росією та Україною. У своєму відеозверненні до учасників саміту Україна – Південно-Східна Європа президент Туреччини заявив, що не зможе взяти участь у заході через підготовку до виборів до місцевих органів влади в країні.

Підкресливши свою переконаність у тому, що для успіху мирних ініціатив необхідне об'єднання зусиль обох сторін, Ердоган сказав, що «Чорноморська ініціатива» залишається на їхньому порядку денному.

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