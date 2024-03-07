Новий посол України в Британії та демобілізація строковиків. Головне за 7 березня
Президент Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії
Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла в Британії, Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків, Швеція офіційно приєдналася до НАТО. «Главком» склав добірку новин 7 березня, щоб ви були в курсі головних подій:
Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла в Британії
Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман
Швеція офіційно приєдналася до НАТО
Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО. Відповідний протокол з'явився на сайті Держдепартаменту США.
Церемонія підняття прапора Швеції над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі має відбутись у понеділок, 11 березня, в ній візьме участь шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.
АРМА вперше продала арештований актив
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів почало продавати арештовані активи через Prozorro.Продажі. Перший аукціон, на який виставили 1201 тонну зерна озимої пшениці четвертого (найнижчого) класу, відбувся у четвер, 7 березня.
На аукціон зареєструвалася одна компанія – ТОВ «Інга», яке запропонувало за зерно 4,9 млн грн (4083 грн за тонну). Компанія стала переможцем торгів відповідно до чинного законодавства, яке передбачає продаж активу в системі навіть за умови участі лише одного учасника.
Лот складався з трьох партій пшениці, заарештованих за рішенням Центрального районного суду Миколаєва у серпні 2023 року. Справа стосується вирощування сільськогосподарських культур на землях оборони без дозволу Міністерства оборони України.
Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.
Як зазначається у документі, українських військовослужбовців строкової служби у квітні-травні цього року звільнять у запас зі Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших створених військових формувань.
Також Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України президент доручив забезпечити перевезення строковиків з дотриманням вимог безпеки.
Блокування Ukr.net
Сьогодні вранці, 7 березня, перестав працювати сайт Ukr.net. Спочатку юзери думали, що ресурс зламали хакери. Однак насправді – причина інша. За словами комерційного директора Ukr.net Романа Скрипника, сьогодні, 7 березня, о 01:35 реєстратор доменних імен Network Solutions раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net.
У результаті інтернет-користувачам стали недоступні:
- стрічка новин ukr.net
- електронна пошта @ukr.net
Близько 17:00 Ukr.net. знову став доступним для використання, зокрема, з'явився доступ до сайту. Також можна було зайти на свою електронну пошту та переглянути стрічку новини.
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