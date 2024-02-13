Кабмін погодив призначення Сергія Гайдая на посаду голови Мукачівської РДА

15 березня Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Гайдая з посади очільника Луганської ОВА

Уряд погодив кандидатуру Гайдая на нову посаду

Сьогодні, 13 лютого, Кабінет міністрів України погодив призначення Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

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«Погоджено призначення Гайдая Сергія Володимировича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Гайдая з посади очільника Луганської обласної військової адміністрації.

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Згодом колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що може отримати посаду посла в Казахстані.

Потім стало відомо, що Казахстан відмовився видавати агреман (згоду на прийняття особи в якості глави дипломатичного представництва) колишньому начальнику Луганської обласної військової адміністрації Сергію Гайдаю, запит щодо кандидатури якого зробив офіційний Київ.

Зазначається, що казахська сторона «м’яко, але твердо» дала зрозуміти, що хотіла би бачити на місці посла України в Казахстані професійного дипломата.

Також повідомлялося, що ексглава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай та міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин відмовились від посади голови КМДА та КМВА.