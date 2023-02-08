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Зеленський призначив голів трьох ОДА

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський призначив голів трьох ОДА
Зеленський призначив керівників ОВА у трьох областях
фото: Офіс президента

Дніпропетровську ОДА очолить Сергій Лисак. Головою Запорізької ОДА призначено Юрій Малашко, а Херсонської — Олександр Прокудін

Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської обласних державних адміністрацій (ОДА). Про це йдеться в указах президента України Володимира Зеленського.

У вечірньому відеозверненні голова держави підкреслив, що на посадах різного рівня в органах центральної та місцевої влади має бути більше людей, які здобули воєнний досвід.

«Відповідні призначення погоджені Кабінетом Міністрів України. Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську обласні адміністрації очолять фахівці, які мають досвід реального захисту держави саме зараз», — зазначив Зеленський.

Як вказано в указі №65/2023, головою Дніпропетровської ОДА призначено Сергія Лисака.

Відповідно до указу № 66/2023, головою Запорізької ОДА став Юрий Малашко.

Олександр Прокудін же призначений головою Херсонської ОДА, як зазначається в указі №67/2023.

Сергій Лисак до цього часу очолював СБУ Дніпропетровської області, на посаду був призначений у липні 2022 року. З 2020 по липень 2022 року він очолював управління Служби безпеки України в Житомирській області. 

Юрій Малашко був виконувачем обов'язків голови Антитерористичного центру при СБУ.

Олександр Прокудін з листопада 2015 року обіймав посаду заступника начальника ГУ Національної поліції в Херсонській області. З 2019 року по лютий 2022 року був начальником ГУ Національної поліції області.

До відома, Кабмін звільнив керівний склад митниці

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Теги: Володимир Зеленський Офіс президента

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