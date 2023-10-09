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Зеленський призначив нового командувача Сил територіальної оборони

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Зеленський призначив нового командувача Сил територіальної оборони
Баргилевич Анатолій - новий командувач сил ТРО ЗСУ
фото: armyinform

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у керівництві Сил територіальної оборони ЗСУ

Глава держави Володимир Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Натомість на цю посаду призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича. Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.

Указ №678/2023 глави держави про звільнення Танцюри з посади Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ було оприлюднено 9 жовтня. Наступним указом №679/2023 президент призначив на цю посаду Баргілевича.

«Призначити генерал-майора Баргилевича Анатолія Владиславовича Командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України», - йдеться у документі.

Ігор Танцюра обіймав посаду командувача Сил територіальної оборони ЗСУ з 15 травня 2022 року. За інформацією ЗМІ, офіцер як мінімум двічі зазнавав спроб замаху на себе з боку російських загарбників.

Генерал-майор Анатолій Баргилевич раніше був командувачем територіальної оборони Командування Сухопутних військ, з 2022 року був начальником штабу східного угруповання військ. Перед тим, з 2020-го - заступником командувача СВ ЗСУ з територіальної оборони.

Був нагороджений орденом Данила Галицького за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання військового обов'язку, та з нагоди Дня Збройних Сил України (2016 рік). Військову освіту здобув у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. Баргилевичу 54 роки. Звання Генерал-майором він отримав у 2017 році.

Нагадаємо, триває 593-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.

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