Зеленський призначив нового уповноваженого Антимонопольного комітету

З листопада 2019 року Клюшников був заступником голови Донецької обласної державної адміністрації

Клюшников працював у Генпрокуратурі

Президент Володимир Зеленський призначив нового державного уповноваженого Антимонопольного комітету України (АМКУ). Ним став Денис Клюшников. Про це йдеться в указі президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З листопада 2019 року Клюшников був заступником голови Донецької обласної державної адміністрації (ОДА). Перед цим від 2018-го він працював в органах Генеральної прокуратури України, обіймав посади слідчого, старшого слідчого та прокурора.

Зазначимо, що теперішнім очільником АМКУ є колишній начальник Клюшникова – ексглава Донецької ОДА Павло Кириленко. Його призначили на цю посаду у вересні цього року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Деталі про нового уповноваженого

Народився Клюшников у 1978 році в Іловайську Донецької області. Він закінчив Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту за спеціальністю «Олімпійський і професійний спорт», а пізніше здобув кваліфікацію юриста у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. До призначення в Генпрокуратуру Клюшников працював в органах прокуратури Донецької та Київської областей.

Зауважимо, 22 грудня на сайті Офісу президента зʼявився указ про звільнення Максима Сандиги з посади державного уповноваженого АМКУ, хоч призначення було лише чотири дні до того.

Проте згодом з'ясувалося, що Сандигу перевели на нову посаду: він став заступником голови Антимонопольного комітету України – держуповноваженим.

Як відомо, перед Сандигою з жовтня 2019 року на посаді державного уповноваженого АМКУ був Сергій Тищик, але президент його звільнив цьогоріч у вересні.