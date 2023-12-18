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Зеленський призначив державного уповноваженого АМКУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський призначив державного уповноваженого АМКУ
Максим Сандига став державним уповноваженим Антимонопольного комітету України
фото: dn.gov.ua

Із 2021 року Сандигуа займав посаду заступника голови Донецької ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Сьогодні, 18 грудня, президент Володимир Зеленський призначив Максим Сандигу державним уповноваженим Антимонопольного комітету України.  Про це йдеться в указі голови держави.

«Призначити Сандигу Максима Вікторовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України», – йдеться в документі.

Що відомо про Максима Сандигу

У 2007 році закінчив Академію адвокатури України, за спеціальністю «Правознавство», а у 2011 році – Національну академія прокуратури України, за спеціальністю правознавство, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр права.

Працював помічником прокурора Деснянського району Києва, слідчим та старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України. З 2021 року займав посаду заступника голови Донецької ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як повідомлялося, 13 вересня Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ.

А 1 листопада, президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступницю голови Антимонопольного комітету України Анжеліку Коноплянко. 

Теги: Володимир Зеленський кадрові зміни

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