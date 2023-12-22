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Через чотири дні після призначення, Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Через чотири дні після призначення, Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ
З 2021 року Сандига займав посаду заступника голови Донецької ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
фото з відкритих джерел

Указ про призначення Сандиги було підписано 18 грудня 

Сьогодні, 22 грудня стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив державного уповноваженого Антимонопольного комітету України Максима Сандигу. Про це йдеться в указі голови держави.

«Звільнити Сандигу Максима Вікторовича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України», – йдеться у повідомленні.

До відома, Сандига протримався на посаді аж чотири дні.

Нагадаємо, 18 грудня, президент Володимир Зеленський призначив Максим Сандигу державним уповноваженим Антимонопольного комітету України. 

Як повідомлялося, 13 вересня Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ Сергія Тищика .

А 1 листопада, президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступницю голови Антимонопольного комітету України Анжеліку Коноплянко. 

 
 

Теги: Володимир Зеленський президент звільнення

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