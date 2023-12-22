Через чотири дні після призначення, Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ

З 2021 року Сандига займав посаду заступника голови Донецької ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Указ про призначення Сандиги було підписано 18 грудня

Сьогодні, 22 грудня стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив державного уповноваженого Антимонопольного комітету України Максима Сандигу. Про це йдеться в указі голови держави.

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«Звільнити Сандигу Максима Вікторовича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України», – йдеться у повідомленні.

До відома, Сандига протримався на посаді аж чотири дні.

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Нагадаємо, 18 грудня, президент Володимир Зеленський призначив Максим Сандигу державним уповноваженим Антимонопольного комітету України.

Як повідомлялося, 13 вересня Зеленський звільнив державного уповноваженого АМКУ Сергія Тищика .

А 1 листопада, президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступницю голови Антимонопольного комітету України Анжеліку Коноплянко.



