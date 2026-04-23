Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський призначив Олександра Балануцу послом у Бахрейні

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Балануца володіє англійською, арабською та іспанською мовами
фото: МЗС України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нове дипломатичне призначення. Згідно з указом №333/2026, Олександр Балануца призначений надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Бахрейн за сумісництвом, пише «Главком».

Водночас Балануца продовжить виконувати обов’язки посла України в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Що відомо про Балануцу

Олександр Балануца – український дипломат, народився у 1980 році в Кропивницькому, має наукові ступені кандидата економічних наук, доктора філософії та доктора педагогічних наук, володіє англійською, арабською та іспанською мовами.

Свою кар’єру розпочинав у Міністерстві фінансів та органах фінансового моніторингу, згодом працював у сфері освіти як викладач. У 2016-2019 роках обіймав посаду консула України в Дубаї, після чого з 2019 по 2024 рік був послом України в Кувейті.

У 2024 році працював заступником міністра оборони України, а з 2025 року –посол України в Об’єднаних Арабських Еміратах та представник при IRENA. 

Теги: кадрові зміни посол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua