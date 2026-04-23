Зеленський призначив Олександра Балануцу послом у Бахрейні

Балануца призначений послом у Бахрейні за сумісництвом

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нове дипломатичне призначення. Згідно з указом №333/2026, Олександр Балануца призначений надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Бахрейн за сумісництвом, пише «Главком».

Водночас Балануца продовжить виконувати обов’язки посла України в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Що відомо про Балануцу

Олександр Балануца – український дипломат, народився у 1980 році в Кропивницькому, має наукові ступені кандидата економічних наук, доктора філософії та доктора педагогічних наук, володіє англійською, арабською та іспанською мовами.

Свою кар’єру розпочинав у Міністерстві фінансів та органах фінансового моніторингу, згодом працював у сфері освіти як викладач. У 2016-2019 роках обіймав посаду консула України в Дубаї, після чого з 2019 по 2024 рік був послом України в Кувейті.

У 2024 році працював заступником міністра оборони України, а з 2025 року –посол України в Об’єднаних Арабських Еміратах та представник при IRENA.