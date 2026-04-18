«Щомісяця звучить сирена». Посол України розповів, як в Чехії готуються до російської загрози

Василь Зварич: «Останні події у світі, ймовірно, зменшили почуття захищеності з боку НАТО»

Чехія офіційно визначила Росію як ключову загрозу у своїй Стратегії національної безпеки та наразі активно впроваджує заходи з модернізації армії та цивільного захисту. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України в Чехії Василь Зварич.

За словами дипломата, хоча Чехія є частиною системи євроатлантичної безпеки, останні глобальні події дещо похитнули беззастережну віру у захищеність із боку НАТО.

«Останні події в глобальному світі, ймовірно, це почуття захищеності з боку НАТО дещо зменшили. Тому більший акцент чехи роблять на посилення спроможностей власної армії. І тут на порядок денний виходить співпраця зі Сполученими Штатами, де Чехія закуповує літаки F-35 та інші нові зразки озброєння. Є дуже тісна співпраця у військовому плані з Німеччиною та Францією, а також значний інтерес до розвитку взаємодії із Україною, особливо в частині зміцнення систем ППО, дронів», – зазначає Василь Зварич.

Одним із видимих елементів підготовки країни до ймовірних загроз є регулярна перевірка систем оповіщення.

«Щомісяця в Празі в певний час звучить сирена протиповітряної оборони, щоб, по-перше, постійно тестувати цю систему попередження та, по-друге, мабуть, тримати людей в тонусі. В школах, зокрема, відбуваються заняття з термінової евакуації», – розповідає посол.

Хоча в Чехії відчуття прямої загрози не є таким гострим, як у країнах Балтії, загальне занепокоєння в суспільстві присутнє. На думку Василя Зварича, це позитивно впливає на рівень підтримки нашої держави. Чеські громадяни дедалі чіткіше усвідомлюють: що довше українські герої утримують російську агресію подалі від кордонів Чехії, то безпечнішим буде життя у їхніх власних домівках.

