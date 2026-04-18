«Щомісяця звучить сирена». Посол України розповів, як в Чехії готуються до російської загрози

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прага: тисячі чехів вийшли в центрі столиці на акцію підтримки «Разом за Україну»
фото: «Радіо «Свобода»

Василь Зварич: «Останні події у світі, ймовірно, зменшили почуття захищеності з боку НАТО»

Чехія офіційно визначила Росію як ключову загрозу у своїй Стратегії національної безпеки та наразі активно впроваджує заходи з модернізації армії та цивільного захисту. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України в Чехії Василь Зварич.

За словами дипломата, хоча Чехія є частиною системи євроатлантичної безпеки, останні глобальні події дещо похитнули беззастережну віру у захищеність із боку НАТО.

«Останні події в глобальному світі, ймовірно, це почуття захищеності з боку НАТО дещо зменшили. Тому більший акцент чехи роблять на посилення спроможностей власної армії. І тут на порядок денний виходить співпраця зі Сполученими Штатами, де Чехія закуповує літаки F-35 та інші нові зразки озброєння. Є дуже тісна співпраця у військовому плані з Німеччиною та Францією, а також значний інтерес до розвитку взаємодії із Україною, особливо в частині зміцнення систем ППО, дронів», – зазначає Василь Зварич.

Одним із видимих елементів підготовки країни до ймовірних загроз є регулярна перевірка систем оповіщення.

«Щомісяця в Празі в певний час звучить сирена протиповітряної оборони, щоб, по-перше, постійно тестувати цю систему попередження та, по-друге, мабуть, тримати людей в тонусі. В школах, зокрема, відбуваються заняття з термінової евакуації», – розповідає посол.

Хоча в Чехії відчуття прямої загрози не є таким гострим, як у країнах Балтії, загальне занепокоєння в суспільстві присутнє. На думку Василя Зварича, це позитивно впливає на рівень підтримки нашої держави. Чеські громадяни дедалі чіткіше усвідомлюють: що довше українські герої утримують російську агресію подалі від кордонів Чехії, то безпечнішим буде життя у їхніх власних домівках.

Раніше посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому» заявив, що новий уряд країни зберіг ключові формати співпраці з Україною, зокрема участь у постачанні боєприпасів і підтримку рішень ЄС, попри стриманішу публічну риторику окремих політичних сил.

Також Зварич пояснив роль Чехії у «коаліції охочих».

Читайте також

НАТО не очікує скорочення допомоги Україні через ситуацію з Іраном
Генсек НАТО відповів, чи вплине війна в Ірані на постачання зброї Україні
15 квiтня, 23:48
Оренда квартири в Таллінні обійдеться в 600-800 євро на місяць
Український посол пояснив, чому нашим громадянам непросто адаптуватися в Естонії
12 квiтня, 20:15
У європейських країнах час від часу лунають розмови про повернення українських чоловіків додому
Чи буде Естонія повертати українських чоловіків? Відповідь посла
11 квiтня, 15:15
КНДР протестувала тактичну балістичну ракету з касетною боєголовкою, систему електромагнітної зброї, вуглецеву бомбу та зенітно-ракетну систему малої дальності
Північна Корея випробувала новітню електромагнітну зброю
9 квiтня, 08:58
Кошти буде спрямовано на Ukrainian Facility, програму макрофінансової допомоги та підтримку оборонно-промислового потенціалу України
Єврокомісія запропонувала Раді ЄС виділити Україні €45 млрд кредиту
1 квiтня, 17:48
Третя за добу повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
Третя за добу повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
30 березня, 13:24
Воїн наголошує, що наразі на фронті між Україною та Росією триває постійна «гонка озброєнь»
Як Україні перемогти у війні? Рецепт 22-річного Героя України
26 березня, 09:21
Андрій Мельник заявив, що українцям непотрібні «спотворені історичні уроки про уявну єдність народів»
«Москва була болотом». Постпред України в ООН відповів на російські байки про Київську Русь
24 березня, 08:21
У Києві Рої Розенбліт очолить ізраїльське посольство
Стало відомо, коли в Україну приїде новий посол Ізраїлю
19 березня, 16:04

Соціум

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

