Трамп звільнив Пем Бонді з посади генпрокурорки США

Американський президент Дональд Трамп звільнив Пем Бонді з посади генерального прокурора США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами Трампа, її обов’язки тимчасово виконуватиме заступник генерального прокурора Тодд Бланш, який обійматиме посаду в.о. генерального прокурора.

Президент написав у Truth Social, що Бонді «перейде на нову, дуже потрібну і важливу посаду в приватному секторі», похваливши її за роботу.

«Пем Бонді – велика американська патріотка і віддана подруга, яка протягом останнього року сумлінно виконувала обов’язки мого генерального прокурора. Пем зробила величезну роботу, керуючи масштабною боротьбою зі злочинністю по всій країні, завдяки чому кількість вбивств впала до найнижчого рівня з 1900 року», – зазначив він.

За словами джерел CNN, Трамп був незадоволений Бонді з багатьох питань, зокрема щодо її роботи з матеріалами справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, а також через те, що вона недостатньо розслідувала чи притягала до відповідальності його політичних опонентів. Вона є другою міністеркою, яку було звільнено з кабінету міністрів за останні тижні. Минулого місяця Трамп звільнив Крісті Ноем з посади міністерки Департаменту внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, Пем Бонді має юридичну освіту, отриману в Стетсонському юридичному коледжі. Розпочала кар’єру як помічник прокурора в окрузі Гіллсборо. Обіймала посаду генеральної прокурорки Флориди з 2011 до 2019 року, ставши першою жінкою в історії штату на цій посаді.

У листопаді 2024 року Дональд Трамп висунув колишню генеральну прокурорку Флориди Пем Бонді на посаду генерального прокурора США. Це сталося після того, як Метт Гейц відмовився від посади.

До слова, оприлюднення гігантського масиву документів у справі покійного фінансиста Джеффрі Епштейна спровокувало політичний скандал у США. Нові докази ставлять під сумнів ключове твердження Дональда Трампа – про те, що він нібито не знав про сексуальні злочини Епштейна. Аналіз мільйонів сторінок архіву свідчить: адміністрація президента тривалий час намагалася обмежити доступ до цих файлів, а свідчення високопосадовців суперечать реальному вмісту документів.

Як повідомляв «Главком», генеральна прокурорка США Пем Бонді на слуханнях у Конгресі протягом чотирьох годин відповідала на питання про дії Мін'юсту у справі американського фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.