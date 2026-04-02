Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп звільнив Пем Бонді з посади генпрокурорки США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як повідомляють ЗМІ, Трамп був незадоволений Бонді з багатьох питань
фото: AP

За словами глави Білого дому, генпрокурорка «перейде на нову, дуже потрібну і важливу посаду в приватному секторі»

Американський президент Дональд Трамп звільнив Пем Бонді з посади генерального прокурора США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами Трампа, її обов’язки тимчасово виконуватиме заступник генерального прокурора Тодд Бланш, який обійматиме посаду в.о. генерального прокурора.

Президент написав у Truth Social, що Бонді «перейде на нову, дуже потрібну і важливу посаду в приватному секторі», похваливши її за роботу.

«Пем Бонді – велика американська патріотка і віддана подруга, яка протягом останнього року сумлінно виконувала обов’язки мого генерального прокурора. Пем зробила величезну роботу, керуючи масштабною боротьбою зі злочинністю по всій країні, завдяки чому кількість вбивств впала до найнижчого рівня з 1900 року», – зазначив він.

За словами джерел CNN, Трамп був незадоволений Бонді з багатьох питань, зокрема щодо її роботи з матеріалами справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, а також через те, що вона недостатньо розслідувала чи притягала до відповідальності його політичних опонентів. Вона є другою міністеркою, яку було звільнено з кабінету міністрів за останні тижні. Минулого місяця Трамп звільнив Крісті Ноем з посади міністерки Департаменту внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, Пем Бонді має юридичну освіту, отриману в Стетсонському юридичному коледжі. Розпочала кар’єру як помічник прокурора в окрузі Гіллсборо. Обіймала посаду генеральної прокурорки Флориди з 2011 до 2019 року, ставши першою жінкою в історії штату на цій посаді. 

У листопаді 2024 року Дональд Трамп висунув колишню генеральну прокурорку Флориди Пем Бонді на посаду генерального прокурора США. Це сталося після того, як Метт Гейц відмовився від посади. 

До слова, оприлюднення гігантського масиву документів у справі покійного фінансиста Джеффрі Епштейна спровокувало політичний скандал у США. Нові докази ставлять під сумнів ключове твердження Дональда Трампа – про те, що він нібито не знав про сексуальні злочини Епштейна. Аналіз мільйонів сторінок архіву свідчить: адміністрація президента тривалий час намагалася обмежити доступ до цих файлів, а свідчення високопосадовців суперечать реальному вмісту документів.

Як повідомляв «Главком», генеральна прокурорка США Пем Бонді на слуханнях у Конгресі протягом чотирьох годин відповідала на питання про дії Мін'юсту у справі американського фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна

Читайте також:

Теги: США кадрові зміни Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США прагнуть позбавитися цього старого світового порядку, перевести світ із режиму сили права в режим права сили
США і Україна: чому союзники раптом опинилися по різні боки інтересів
15 березня, 23:23
Офіс каналу був пошкоджений після американо-ізраїльського удару
Під час атаки на Іран ракета поцілила у пропагандистський офіс каналу RT
2 березня, 20:51
Ситуація в регіоні залишається напруженою
Серія вибухів в Ірані: Ізраїль оголосив нову хвилю ударів, США застосували B-2
4 березня, 01:44
Кір Стармер раніше мав теплі стосунки з Дональдом Трампом
Трамп назвав премʼєра Британії невдахою – The Telegraph
6 березня, 06:44
Президент США сказав, що з нетерпінням чекає зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном
Трамп остаточно відклав візит до Китаю через війну на Близькому Сході
17 березня, 20:37
Стрілянина у США, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
Стрілянина у США, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
18 березня, 05:40
Помічник міністра війни США Даніель Циммерман заявив, що Пентагон підтвердив курс на гарантії безпеки для України
Пентагон несподівано заговорив про нові підходи до безпеки України
19 березня, 09:14
Міністр оборони Антті Хяккянен наголосив, що Фінляндія перевірить, чи дотримується Вашингтон зобов'язань перед європейськими союзниками
Фінляндія вимагає гарантій: замовлена у США зброя має надходити до України
28 березня, 12:52
За словами Джеймісона Гріра, Вашингтон поки не збирається виходити з організації
«Не здатна впоратися з викликами». США розкритикували Світову організацію торгівлі
31 березня, 21:49

Політика

Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об'єкти – розвідка
Ормузьку протоку перетнули судна, пов'язані з Японією
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua