Ходить в оперу, купує вишиванки та їсть вареники: європейська дипломатка розповіла про свій побут у Києві

Аннелі Кольк серед вихованців Новоборівського інтернату для дітей та людей старших 18 років в Житомирській області. Будівлю було реконструйовано за підтримки Естонії

Посолка Аннелі Кольк: Я об’їздила чимало міст України – була і в Херсоні, і у Харкові, і у Запоріжжі, і у Краматорську. Бо я не є послом у Києві, я – посол Естонії в Україні

Надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Аннелі Кольк завершує свою дипломатичну місію в Україні. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» вона розповіла, чому відмовилася від охорони, як розрізняє «зірки» та «шахеди» у прифронтових містах та чому український борщ став її щоденною стравою.

Аннелі Кольк разом із чоловіком орендує звичайну квартиру в київській багатоповерхівці та не користується послугами професійних охоронців. «Я сама собі охоронець і мій чоловік, звісно, також. Нам все це дозволено», – каже дипломатка.

Подружжя часто гуляє вулицями Києва, особливо полюбляючи Поділ, та відвідує театри й Оперу. Окреме захоплення пані Кольк – українська кухня. Посол зізнається, що готова їсти борщ та вареники щодня. «Це чудова кухня. Мій чоловік щасливий, що сама я не готую, бо в мене жодного разу не вийшов смачний борщ», – зізнається дипломатка.

Естонська дипломатка є шанувальницею українського дизайну. В її гардеробі вже п’ять вишиванок, а серед улюблених місць для шопінгу – маркети «Всі. Свої» та народні ярмарки. На інтерв’ю пані посол прийшла у традиційній силянці та з підвіскою-тризубом.

«Я люблю український дизайн в одязі та аксесуарах. Часто купую те, що робиться власними руками, люблю такі речі», – ділиться Аннелі Кольк.

Незважаючи на дипломатичний статус, Аннелі Кольк постійно відвідує прифронтові регіони: Херсон, Харків, Запоріжжя та Краматорськ. Вона згадує кумедний, але водночас моторошний випадок на одній із секретних баз:

«Я підняла очі до неба і сказала: «Господи, скільки зірок! Я ніколи не бачила у Києві стільки!». На що волонтер відповів: «Аннелі, якщо ти побачиш, що котрась з цих зірок падає, то не загадуй бажання, а біжи мерщій у сховище, бо це, імовірніше за все, буде шахед».

За словами посла, саме поїздки до людей на передовій дають їй сили, адже стійкість українців у прифронтових містах надихає більше за будь-які офіційні звіти.

Естонська дипломатка зізналася, що захоплюється українцями: «Ви протистоїте і боретеся із дуже жорстоким ворогом. І так – п’ятий рік поспіль… І мені дуже шкода, що вам досі доводиться боротися. І що допомоги від партнерів недостатньо, щоби вже перемогти».

Цього літа каденція Аннелі Кольк завершується, і вона повертається до Естонії. Проте дипломатка запевняє: Україна назавжди залишиться в її серці.

«Велика частка України поїде зі мною. Я буду підтримувати вас, де б я не була. Сподіваюся на те, що 2027 рік вже буде роком тривалого і стійкого миру для України. На що ви усі заслуговуєте, як ніхто інший», – підсумувала пані посол.

