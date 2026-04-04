Посол України в Омані знову опинилася в центрі дискусії через своє вбрання

Ольга Селих одягла блузку з російським розписом

Надзвичайна і Повноважна Посол України в Султанаті Оман Ольга Селих знову опинилася в центрі обговорення у соцмережах через свій образ на одному з публічних заходів. Про це повідомляє «Главком».

Ідеться про блузу, створену дизайнеркою Юлією Кацьяновою, у якій користувачі впізнали орнаменти, схожі на традиційний російський розпис хохлома. Частина коментаторів вважає, що використання подібних мотивів є недоречним у контексті представлення української культури за кордоном.

Водночас інші звертають увагу, що візуальні елементи могли бути інтерпретацією народного орнаменту або дизайнерським переосмисленням, і закликають уникати поспішних висновків.

На тлі ситуації частина представників мистецької спільноти закликає до більш уважного ставлення до використання традиційних орнаментів та захисту прав українських митців.

Офіційних коментарів від посольства чи дизайнерки на момент публікації не було.

Раніше українську дизайнерку Кацьянову Юлію звинуватили у плагіаті. Майстриня представила в Омані нову колекцію свого одягу з петриківським розписом, однак деякі візерунки на ньому належать художниці Галині Назаренко.

Також посол України в Султанаті Оман Ольга Селих потрапила в скандал через своє вбрання, у якому вона з’явилася на іфтарі. Українці розкритикували посадовицю в соцмережах через її зовнішній вигляд та невідповідність дрескоду під час офіційного заходу в Саудівській Аравії