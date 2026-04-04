Посол України в Омані знову опинилася в центрі дискусії через своє вбрання

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ольгу Селих розкритикували через блузу
Ольга Селих одягла блузку з російським розписом

Надзвичайна і Повноважна Посол України в Султанаті Оман Ольга Селих знову опинилася в центрі обговорення у соцмережах через свій образ на одному з публічних заходів. Про це повідомляє «Главком».

Ідеться про блузу, створену дизайнеркою Юлією Кацьяновою, у якій користувачі впізнали орнаменти, схожі на традиційний російський розпис хохлома. Частина коментаторів вважає, що використання подібних мотивів є недоречним у контексті представлення української культури за кордоном.

Водночас інші звертають увагу, що візуальні елементи могли бути інтерпретацією народного орнаменту або дизайнерським переосмисленням, і закликають уникати поспішних висновків.

На тлі ситуації частина представників мистецької спільноти закликає до більш уважного ставлення до використання традиційних орнаментів та захисту прав українських митців.

фото 1

Офіційних коментарів від посольства чи дизайнерки на момент публікації не було.

Раніше українську дизайнерку Кацьянову Юлію звинуватили у плагіаті. Майстриня представила в Омані нову колекцію свого одягу з петриківським розписом, однак деякі візерунки на ньому належать художниці Галині Назаренко.

Також посол України в Султанаті Оман Ольга Селих потрапила в скандал через своє вбрання, у якому вона з’явилася на іфтарі. Українці розкритикували посадовицю в соцмережах через її зовнішній вигляд та невідповідність дрескоду під час офіційного заходу в Саудівській Аравії

Читайте також

Ми не збережемося як нація, якщо не наведемо лад в своєму домі, вважає колишній дипломат
«Сповідує проросійські погляди». Експосол в США назвав «головного автора Будапештського меморандуму» від України
3 квiтня, 08:34
Ганна Петричкович вирішила віддати свій грошовий приз на потреби військових
Найкраща двірничка Львова відмовилася від грошової винагороди на користь ЗСУ (фото)
1 квiтня, 17:03
Віктор Орбан заявив, що айтівець «зізнався у тому, що його завербували українці»
Орбан вигадав новий шпигунський скандал, щоб звинуватити у цьому Україну
29 березня, 15:19
Українці посперечалися про те, хто має збирати постіль у вагонах «Укрзалізниці»
Хто має збирати постіль у вагонах «Укрзалізниці»? У мережі розгорілася суперечка
24 березня, 10:08
Леонід Радвінський помер після боротьби зі складною хворобою
Помер 43-річний власник OnlyFans Леонід Радвінський: названо причину смерті
23 березня, 15:03
Євген Корнійчук був призначеним послом України в Ізраїлі у 2020 році
«Паніки немає». Посол розповів, скільки українців хочуть залишити Ізраїль через війну
20 березня, 05:43
Угорщина заявила про вислання затриманих українських інкасаторів
Угорщина показала, як затримувала інкасаторів з готівкою та золотом Ощадбанку (відео)
6 березня, 16:08
Працівник «Нової пошти» видалив своє відео з мережі
«Нова пошта» звільнила працівника, який висміював клієнтів через українську мову
6 березня, 15:02
МЗС закликало українців утриматися від поїздок до Угорщини
МЗС закликало українців утриматися від поїздок до Угорщини
6 березня, 12:13

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
