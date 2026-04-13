«Розглядають найгірші сценарії». Український посол розповів, як Естонія готується до російського вторгнення

За словами дипломата, наразі немає підстав сумніватися, що члени НАТО не виконають зобов’язання за п’ятою статтею

Боєчко: «Естонія може одразу мобілізувати до 50 тис. осіб»

Естонія, як і інші балтійські країни, буде готова до різних варіантів розвитку ситуації у разі російського вторгнення, навіть найгірших. Таку думку в інтервʼю «Главкому» висловив посол України в Естонії Володимир Боєчко.

За словами дипломата, у разі агресії Москви Таллінн може одразу мобілізувати на захист до 50 тис. осіб. «Я не є військовим фахівцем, щоб сказати, багато це чи мало, та скільки особового складу знадобиться ворогу, щоб подолати цей спротив», – каже він.

Водночас посол наголосив, що поки немає підстав казати про те, що члени НАТО не виконають свої зобов'язання в рамках п'ятої статті у разі нападу РФ. «Якщо ситуація складеться так, як кажуть в прогнозах, які ви наводите, Альянс просто має припинити своє існування, бо він свого часу якраз створювався, щоб стримувати Росію та Радянський Союз», – пояснив він.

Боєчко підкреслив, що перед потенційним нападом росіянам треба буде провести якусь підготовчу роботу, як вони це робили на кордоні з Україною перед вторгненням під виглядом так званих навчань.

«Ми живемо в такому світі, що всім все видно і всі все знають. Пам’ятаєте, як у «Хоббіті» під час останньої «Битви п’яти воїнств» орки несподівано вилазили з-під землі? Отак точно не буде», – каже він.

До слова, не всі країни Європейського Союзу можуть легко заборонити в’їзд російським комбатантам до Шенгенської зони. Причина полягає в особливостях законодавства кожної країни, яке має свої обмеження та норми.

За словами посла Володимира Боєчка, Естонія заборонила в'їзд понад 1300 російським комбатантам. Списки цих осіб формує і передає естонській стороні саме Україна.

Естонія також ініціювала на рівні Європейського Союзу заборону в'їзду відповідній категорії росіян в Шенгенську зону. У цьому її підтримали Німеччина, Польща, Румунія, Латвія, Литва, Фінляндія і Швеція. Лідери країн підписали спільного листа до керівництва Євросоюзу.