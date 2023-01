Зеленський провів перемовини з прем'єрами Іспанії та Хорватії

У четвер, 5 січня, президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з прем'єрами Іспанії Педро Санчесом та Хорватії Андреєм Пленковичем. Про це український гарант повідомив у соцмережах.

Президент підкреслив, що продовжує консолідовувати підтримку партнерів перед наступною зустріччю «Рамштайну». З обома лідерами Зеленський обговорив потреби України у зброї.

«Провів змістовну розмову з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем. Привітав Хорватію зі вступом до зон євро та Шенгену. Домовилися про конкретні рішення для посилення оборони України, а також про проведення міжнародної конференції з розмінування. Визначилися щодо ролі Хорватії у формулі миру», – йдеться у повідомленні.

Разом з тим із прем'єром Іспанії президент обговорив і виклики України на фронті.

«Також провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Розповів про виклики на фронті. Передав оборонні потреби України. Продовжую консолідувати підтримку партнерів перед наступною зустріччю «Рамштайну», – написав Зеленський.

