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Після переговорів з Путіним Ердоган подзвонив Зеленському: про що говорили

Олександра Садова
glavcom.ua
Після переговорів з Путіним Ердоган подзвонив Зеленському: про що говорили
фото: сайт Володимира Зеленського

Лідери обговорили деталі безпекової співпраці двох країн

Сьогодні, 5 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомили на сайті глави держави.

Зеленський поінформував колегу про ризики ескалації на фронті та заявив про необхідність подальшого посилення армії України. Лідери обговорили деталі безпекової співпраці двох країн.

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган торкнулися теми ядерної безпеки, зокрема ситуації на ЗАЕС. Президент України наголосив на необхідності повної демілітаризації станції. 

Співрозмовники обговорили питання обміну військовополоненими за турецького посередництва. Президент України також відзначив готовність Туреччини взяти участь у реалізації формули миру, яка містить десять кроків. Лідери виступили за подальше функціонування й розширення «зернового коридору».

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери обговорили війну в Україні. 

Згідно з повідомленням, під час телефонної розмови обговорювалися турецько-російські відносини, зокрема  енергетичні, а також регіональні питання, зокрема, російсько-українська війна та Сирія.

Під час розмови Ердоган заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та «баченням справедливого рішення». 

У свою чергу Кремль відповів на пропозицію Ердогана. Проте заявив, що згоден на переговори тільки за умови виконання вимог, які поставила РФ.

Раніше повідомляли, що Ердоган планує провести окремі переговори з українським колегою Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. 

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Теги: Володимир Зеленський Реджеп Таїп Ердоган Туреччина переговори

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