Після переговорів з Путіним Ердоган подзвонив Зеленському: про що говорили

Лідери обговорили деталі безпекової співпраці двох країн

Сьогодні, 5 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомили на сайті глави держави.

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Зеленський поінформував колегу про ризики ескалації на фронті та заявив про необхідність подальшого посилення армії України. Лідери обговорили деталі безпекової співпраці двох країн.

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган торкнулися теми ядерної безпеки, зокрема ситуації на ЗАЕС. Президент України наголосив на необхідності повної демілітаризації станції.

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Співрозмовники обговорили питання обміну військовополоненими за турецького посередництва. Президент України також відзначив готовність Туреччини взяти участь у реалізації формули миру, яка містить десять кроків. Лідери виступили за подальше функціонування й розширення «зернового коридору».

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери обговорили війну в Україні.

Згідно з повідомленням, під час телефонної розмови обговорювалися турецько-російські відносини, зокрема енергетичні, а також регіональні питання, зокрема, російсько-українська війна та Сирія.

Під час розмови Ердоган заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та «баченням справедливого рішення».

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У свою чергу Кремль відповів на пропозицію Ердогана. Проте заявив, що згоден на переговори тільки за умови виконання вимог, які поставила РФ.

Раніше повідомляли, що Ердоган планує провести окремі переговори з українським колегою Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

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