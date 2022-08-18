Зеленський назвав умову для переговорів із Росією

Президент зазначив, що люди, які вбивають та ґвалтують – не можуть хотіти миру

Україна говоритиме з РФ тільки після звільнення всіх окупованих територій

Переговори з Росією Україна вестиме лише в тому випадку, якщо країна-агресор покине всі зайняті зараз окупантами території. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом та генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, передає «Суспільне».

«Я сказав свою думку пану президенту Туреччини, що віри немає Російській Федерації... Дуже здивований, що вони готові до якогось миру. Не можуть люди, які вбивають, ґвалтують, щоденно крилатими ракетами б'ють по наших цивільних містах, цивільних інфраструктурах – не можуть хотіти миру. Тож спочатку, мені здається, вони повинні звільнити наші території, а потім... Потім буде потім», – сказав Зеленський.

У той же час Ердоган заявив, що сподівається на те, що війна закінчиться за столом переговорів.

Нагадаємо, що у Львові Зеленський вже провів двосторонні переговори з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом.

Також глава української держави поговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Сторони домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків.

Після цього відбулась тристороня зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерріша.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що Москва змінила позицію щодо можливих переговорів президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Як відомо, Туреччина намагається прискорити зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо розуміє негативні наслідки російсько-української війни для чорноморського регіону.