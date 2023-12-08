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Зеленський підписав три євроінтеграційні закони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський підписав три євроінтеграційні закони
Серед іншого Рада ухвалила закон про нацменшини, який підписав президент
фото: Офіс президента

За збільшення штату НАБУ на 300 осіб у другому читанні проголосувало 332 народні обранці

Сьогодні, 8 грудня, президент Володимир Зеленський підписав чотири важливі євроінтеграційні закони. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

За даними Железняка, президент сьогодні підписав кілька важливих законів, що допоможуть Україні під час вступу в Європейський союз. Зокрема це закони:

  • 10203-1 – збільшення на 300 людей склад НАБУ;
  • 10262 – можливість НАЗК перевіряти майна набуте до публічної служби;
  • 10288-1 – щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах;
  • 10060 – про незалежність САП.

За словами нардепа, за збільшення штату НАБУ на 300 осіб у другому читанні проголосувало 332 нардепи, за можливість перевірки Національним агентством із запобігання корупції майна чиновників, придбаного до служби – 308 депутатів, а 317 нардепів підтримали документ про нацменшини.

Нагадаємо, у своєму вечірньому зверненні 7 грудня Зеленський повідомив ,що найближчим часом Верховна Рада України має проголосувати за критично важливі закони, які необхідні для вступу країни до ЄС.

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Теги: Владимир Зеленский Європейський союз Верховна Рада

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