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Зеленський розповів, який ювілей хотів відзначити Путін після окупації України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський розповів, який ювілей хотів відзначити Путін після окупації України
Путін намагається відновити імперію
фото з відкритих джерел

Українці боронять країну від «товаришів», які хотіли цьогоріч відзначати сторіччя імперії замість чергової річниці волі

Путін хотів у 2022 році відзначити сторіччя від створення СРСР, окупувавши всю Україну. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні.

«Ми бачили багато діячів, які не могли заспокоїтися, що імперію таки повалили. Ми й тепер боронимо Україну від таких «товаришів», які хотіли цьогоріч відзначати сторіччя імперії замість чергової річниці волі. Вони хотіли... Але буде за українськими правилами», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що прагнення українців жити вільно, яке було висловлене 24 серпня й підтверджене 1 грудня (31 рік тому відбувся референдум, який об’єднав усю територію нашої держави – «Главком»), не зламати. Українці більше ніколи не будуть камінчиками якихось там імперій.

«Ми вже вибороли це й забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності. Забезпечимо, зокрема, духовну незалежність. Ми ніколи й нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі», – додав президент.

30 грудня 1922 року у Москві відбувся І з'їзд рад СРСР, на якому делегати від РСФРР, УСРР, Білоруської СРР та Закавказької СФРР розглянули і схвалили «в основному» проект Декларації та Договору про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

До слова, триває 282 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на Бахмутському напрямку продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат.

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Теги: росія війна путін Україна окупація

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