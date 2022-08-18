Зеленський розповів, на яких напрямках тривають найважчі бої

У деяких районах півдня країни окупанти намагаються покращити своє становище

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найважчі бої наразі тривають на Авдіївському та Бахмутському напрямках та на Харківщині. Про це гарант розповів під час відеозвернення.

«Авдіївський напрямок, Бахмутський, Харківщина, деякі інші напрямки – там зараз найважчі бойові дії. Я вдячний кожному й кожній, хто витримує цей тиск, хто боронить позиції та допомагає нашим воїнам», – сказав він.

Зеленський додав, що у Запорізькій області, у деяких районах півдня країни окупанти намагаються покращити своє становище, але стратегічно це безнадійно для них.

«Українські воїни крок за кроком знищуватимуть потенціал окупантів, і настане день, коли ворог згине і на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму. Окупанти згинуть, як роса на сонці, і наша оборона є й буде цим сонцем», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, в Дружківці на Донеччині росіяни вранці 17 серпня застосували проти цивільних зенітно-ракетний комплекс «С-300». Мешканців закликають виїхати до більш безпечних населених пунктів. Нагадується, що триває обов'язкова безкоштовна евакуація мирного населення.

Також 16 серпня зранку окупанти завдали удару по Краматорську. За попередньою інформацією жертв немає.