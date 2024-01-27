День пам’яті жертв Голокосту. Зеленський звернувся до світу з посланням

«Кожне нове покоління має знати правду про Голокост, щоб людське життя залишалося найвищою цінністю»

Сьогодні, 27 січня, у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Кожне нове покоління має знати правду про цей злочин нацистів і пам’ятати про подвиг тих, хто беріг у своїй душі добро й рятував життя інших. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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«Сьогодні світ вшановує пам’ять мільйонів жертв Голокосту. Злочину нацистів, якому ніколи не буде забуття. Рукотворної катастрофи, яка забрала життя мільйонів невинних людей. Шість мільйонів євреїв були вбиті...», – написав глава держави в Telegram.

Він наголосив, що кожне нове покоління має знати правду про Голокост, щоб людське життя залишалося найвищою цінністю для всіх народів світу. Так само важливо пам’ятати про подвиг тих, хто ще не знав, чи зло програє, але попри все беріг у своїй душі добро й рятував життя інших, заявив президент.

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«На жаль, ми не знаємо всіх таких історій порятунку, багато імен Праведників та рятівників залишилися невідомими. Але кожне ім’я, яке відоме, має бути збережене навіки. Щоб людство завжди пам'ятало, що навіть у найтемніших обставинах варто вірити й допомагати світлу перемогти. Вічна пам’ять усім жертвам Голокосту!», – сказав Зеленський.

Як відомо, День пам’яті жертв Голокосту проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни. Тоді геноцид, влаштований нацистським режимом, призвів до знищення третини усіх євреїв світу та представників низки інших національностей.