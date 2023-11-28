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Зеленський схвалив держбюджет на 2024 рік

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський схвалив держбюджет на 2024 рік
фото: Офіс президента

З 1 січня мінімальна зарплата буде збільшена з 6700 грн до 7100 грн

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет України на 2024 рік. Про це йдеться в картці до законопроєкту № 10000.

Сьогодні документ повернуло з підписом глави держави.

Головні пункти бюджету:

  • доходи збільшуються на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн;
  • видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн;
  • дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн;
  • зовнішні запозичення зменшили на на 103,5 млрд (з 42,9 млрд $ до 41$ ), щоб погодити з МВФ). Перекрили за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн;
  • прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%);
  • прогноз по інфляції 9,7% (у першому читанні було 10,8%);
  • припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 грн за дол. (було 41,4 грн за дол.)

Згідно закону про держбюджет-2024, з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць збільшується до 2920 грн (з 2589 грн). Також з 1 січня мінімальна зарплата буде збільшена з 6700 грн до 7100 грн, а з 1 квітня – до 8000 грн.

Номінальна середньомісячна заробітна плата у 2024 році має скласти 21 809 грн (на кінець 2023 року показник очікуваного рівня номінальної середньомісячної зарплати складе 18 527 грн).

Нагадаємо, Верховна Рада затвердила проект державного бюджету на 2024 рік в першому читанні 19 жовтня, після чого документ був направлений на доопрацювання в уряд. 2 листопада уряд схвалив проект закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» до другого читання.

9 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проект державного бюджету України на 2024 рік.

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Теги: Володимир Зеленський бюджет Держбюджет

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