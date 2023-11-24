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Скільки втрачає бюджет України через тривоги: Гетманцев шокував сумою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки втрачає бюджет України через тривоги: Гетманцев шокував сумою
Під час повітряної тривоги припиняє роботу комунальний транспорт
фото ілюстративне

Економіка України через тривоги втрачає значну суму

У 2022 році збитки економіки України від тривог складали 7 млрд грн на день. Цьогоріч сума може становити 9 млн грн. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Якщо рахувати збитки у прив’язці до ВВП – вони постійно збільшуються. Але тут треба враховувати номінально зростаюче ВВП – за оцінками НБУ, ВВП цього року становитиме 6,63 трлн грн. Якщо припустити, що під час тривоги зупиняється половина економіки, збитки за чисту добу тривоги, умовно становитимуть – 9 млрд грн (у 2022 році – 7 млрд грн)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такий підхід до розрахунків є приблизним і може змінюватися по регіонах. На приблизність розрахунків впливає й те, що значна частина тривог припадає на нічний час. Однак, оцінити орієнтовний масштаб втрат у валовій доданій вартості все ж можна.

Гетманцев навів приклад на останніх чотирьох тижнях. Тривалість повітряних тривог за цей час становила:

  • Київський регіон - 2,5 доби;
  • Дніпровщина – п'ять діб;
  • Харківщина – п'ять діб;
  • Львівщина – одну добу.

«Всі податки по зведеному бюджету (разом з ЄСВ) займають близько третини ВВП (у 2022 році – 34% ВВП). Тому, якщо говорити про податки, то втрати від зупинення економічної діяльності для бюджету складають – 3 млрд грн на добу вимушеного простою. Якщо взяти мінімальну сумарну тривалість тривог у дві доби на місяць, втрати зведеного бюджету і пенсійного фонду можуть сягати – 6 млрд грн/місяць», – додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабміну, Міністерству оборони та Генштабу ЗСУ знайти рішення, щоб довготривалі тривоги через польоти російського МіГ-31К, який може переносити ракети «Кинджал», не паралізували життєдіяльність українців.

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Теги: війна тривога економіка

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