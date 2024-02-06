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Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про множинне громадянство

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про множинне громадянство
У грудні 2021 року президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт про множинне громадянство
фото: Офіс президента

Документ визначено Зеленським як невідкладний

Комітет Верховної Ради з прав людини підтримав законопроєкт президента України Володимира Зеленського про множинне громадянство. Про це повідомляє пресслужба парламенту в Telegram.

«Комітет на своєму засіданні 6 лютого підтримав проєкт закону про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України (№ 10425), поданий президентом України», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що документ визначено Зеленським як невідкладний.  «Законопроектом актуалізуються положення законодавства у сфері міграції та громадянства, зокрема щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України, а також удосконалюється правове регулювання питань з приводу статусу іноземців та осіб без громадянства, які у складі Збройних сил України, інших утворених відповідно до законодавства формувань, беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України», – йдеться у повідомленні.

Множинне громадянство – це статус громадянства, при якому особа послідовно визнається громадянином (громадянкою) двох чи більше країн за законами цих країн. Втім, Конституція України (стаття 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство.

В жовтні минулого року в МЗС заявили, що вважають необхідним запровадження множинного громадянства в Україні. Але мають бути винятки, що стосуються заборони на будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором.

Нагадаємо, у грудні 2021 року президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт про множинне громадянство. 

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Теги: громадянство Володимир Зеленський

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