Путін підписав три таємні укази під час візиту глави ЦРУ до Москви

Джон Реткліфф вперше прибув до Москви з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну

Президент РФ Володимир Путін підписав три секретні укази на тлі раптового та неузгодженого візиту до Москви очільника ЦРУ Джона Реткліффа, свідчать дані російського порталу правової інформації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Згідно з документами, 25 серпня було оприлюднено публічні укази під номерами 608, 609 та 610 (щодо кадрових ротацій посла в Іраку та змін у комісіях), тоді як попередній опублікований указ за 24 серпня мав номер 604. Таким образом укази № 605, 606 та 607 виявилися засекреченими.

Під час першого з початку повномасштабного вторгнення візиту до РФ очільник ЦРУ провів зустріч із Путіним. Перебіг та точна тема переговорів залишаються невідомими, однак західні ЗМІ висувають кілька версій:

за даними The Wall Street Journal, Реткліфф міг передати застереження щодо розвідувальних даних про підготовку Кремлем нової хвилі мобілізації та можливих провокацій проти НАТО.

видання The iPaper пов'язує візит із переговорами щодо чергового обміну ув'язненими між США та РФ.

Паралельно з главою ЦРУ до Москви прибув секретар Ватикану з міжнародних справ Пол Річард Галлахер. Після зустрічі з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим він заявив про наявність «точок дотику» та готовність Святого Престолу надати «добрі послуги» для врегулювання війни в Україні.

Раніше повідомолялося, що директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф прибув до Москви аби попросити Росію не завдавати ударів по Україні на час перебування там американських високопосадовців.

Поїздка Реткліффа відбувається на тлі зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій. Американська сторона прагне забезпечити умови для проведення переговорів із російським керівництвом.

До слова, літак спеціального льотного загону «Росія» вилетів із московського аеропорту «Внуково» невдовзі після американського військово-транспортного Boeing C-17 Globemaster III, який пов'язують із візитом директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії.